Cuba Gooding Jr. llegó a un acuerdo con mujer que lo acusaba de violación

En las últimas horas se conoció que el actor Cuba Gooding Jr. resolvió una demanda federal de Manhattan que lo acusaba de violación, justo cuando la selección del jurado estaba programada para comenzar el pasado martes por la mañana en el caso.

El reconocido artista afroamericano, de 55 años de edad, estaba programado para enfrentar un juicio por las acusaciones de una mujer de que él la violó dos veces en el Mercer Hotel en Soho el 24 de agosto de 2013.

El juicio estaba programado para comenzar a las 10:00 de la mañana en la corte federal de Manhattan, pero a las 10:24 se ingresó una nota en el caso que decía “las partes han resuelto el asunto”. Los términos del acuerdo no fueron revelados. La mujer había estado buscando 6 millones de dólares por daños y perjuicios.

El actor norteamericano no ha negado que el encuentro sexual haya tenido lugar, pero ha sostenido que fue consensuado. Al menos nueve personas, incluidos Gooding y su acusador, figuraban como posibles testigos para testificar en el juicio anticipado de tres a cuatro días.

La presunta víctima presentó una demanda de forma anónima en 2020, pero el juez de distrito de Manhattan, Paul Crotty, le ordenó que revelara su identidad el pasado lunes y descubrió que sería perjudicial para Gooding si el jurado solo la conociera como Jane Doe.

Pero la mujer nunca volvió a presentar su denuncia con su verdadero nombre, lo que indica la posibilidad de un acuerdo inminente.

En el caso actual, la mujer afirmó que conoció a Gooding en Le Souk Lounge, donde la pareja entabló una conversación antes de que Gooding la invitara a tomar algo en su hotel.

"Una estábamos allí, nos tomaron fotos antes de que Gooding me invitara a su habitación para poder cambiarse de ropa. El actor puso música y comenzó a desnudarse una vez en la habitación, me tocó los senos debajo de la camisa mientras yo decía "no" y luego me violó vaginal y analmente", indicó la mujer en su testimonio.

Cabe recordar que en 2022, Gooding llegó a un acuerdo de culpabilidad sin ir a la cárcel con los fiscales de Manhattan en un caso de abuso sexual en el que fue acusado de manosear a tres mujeres en incidentes separados en la Gran Manzana. El actor ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por al menos 30 mujeres.