El pasado lunes 18 de marzo se llevó a cabo la competencia para escoger al nuevo líder de La Casa de Los Famosos. Los equipos se enfrentaron entre sí y Pantera, Alfredo y Culotauro llegaron a la final, siendo este último el ganador. Así las cosas, el comediante podrá disfrutar de los beneficios que tiene ser líder durante esta semana.

Dentro de las bondades que tiene ser líder de La Casa de Los Famosos, una de las más destacadas es dormir en un cuarto aparte acompañado de una persona que él mismo elige. Con la victoria de Culotauro, muchos esperaban que escogiera a alguno de sus compañeros más cercanos, sin embargo, el comediante sorprendió a todos al elegir a Pantera como su acompañante.

Esta decisión generó incomodidad en Juanda, Alfredo y Diana, quienes esperaban que alguno de ellos tres fueran elegidos por Culotauro. En el capítulo de esta noche, el comediante reveló los motivos de su decisión.

¿Por qué Culotauro no quiso dormir con Diana en el cuarto de líder?

Culotauro explicó que la decisión que tomó hace parte de una estrategia de competencia. “Yo soy un man pasional, pero aquí no. Yo sé a lo que vine. (...) La gente pensaba que iba a escoger a Diana, lo siento, pero fue la mejor decisión que tuve que tomar. Mi criterio para elegir los grupos fue la buena competencia, si me equivoque lo asumiré”, dijo el comediante, que tuvo una conversación con Diana en su cuarto.

Al principio, Diana aseguró que le sorprendió que no invitara a Alfredo al cuarto, pues desde un principio fue la persona con la que más compartió. “Estoy desilusionada. Una persona que siempre ha sido racional y dice las palabras correctas, que comience a tomar esas decisiones y a decir que no lo pensó, queda uno como ¿es en serio?”, le dijo la actriz.

Por su parte, Culotauro le explicó a Diana que no la invitó a ella al cuarto porque su mamá le enseñó a respetar a las mujeres y no le pareció correcto. “Si algo de lo que pasó hoy llega a tocar nuestra relación, lo asumiré. Pero me siento tranquilo con mi decisión”, dijo Camilo Díaz.

Al final de la conversación con Diana, la actriz volvió a recalcarle que se sintió desilusionada y decepcionada, por lo cual era necesario hablarlo. Sin embargo, el diálogo terminó en buenos términos e incluso se dieron un beso al finalizar.