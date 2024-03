En el reality de La Casa de los Famosos han surgido varios romances producto de la convivencia, los cuales han tenido que sortear las distintas situaciones que trae consigo la competencia. Uno de los más destacados ha sido el de Diana Ángel y el comediante Culotauro, quienes poco a poco fueron notando química entre sí y decidieron acompañarse en su estancia en el programa.

La semana pasada, Culotauro fue elegido como el líder de la casa y pudo disfrutar de múltiples beneficios, dentro de los que estaba dormir en un cuarto especial acompañado de una persona de su elección. Sin embargo, el comediante sorprendió a los participantes y a los televidentes al elegir a Pantera, pues todos pensaban que iba a escoger a Diana.

Lea también: Sorpresiva salida en La Casa de Los Famosos: Sebastián abandona la competencia por recomendación médica

“Yo soy un man pasional, pero aquí no. Yo sé a lo que vine. (...) La gente pensaba que iba a escoger a Diana, lo siento, pero fue la mejor decisión que tuve que tomar. Mi criterio para elegir los grupos fue la buena competencia, si me equivoque lo asumiré”, dijo en su momento Culotauro, quien además explicó que otro de los motivos por los que no escogió a Diana fue porque su mamá le enseñó a respetar a las mujeres y no le pareció correcto.

No obstante, en el capítulo de este domingo Pantera tomó la decisión de irse a dormir a otro cuarto para darles la oportunidad a Culotauro y a Diana de dormir juntos en el cuarto del líder. “Ahí te dejo el camino libre”, le dijo el deportista al comediante.

Para sorpresa de todos, nuevamente Culotauro se negó a dormir con Diana en su cuarto, pues cuando la actriz le preguntó su decisión (sobre si aceptar su compañía o no en la habitación), el comediante guardó silencio. “Pantera va a explotar”, dijo Diana.

De interés: ¿No se lo aguanta? duras palabras de la mamá de Melfi sobre su hijo

Posteriormente, Diana frente a las cámaras bromeó con Nataly y Sandra sobre esta situación y aseguró que Culotauro “no le volvía a poner un beso encima hasta que le pidiera ser su novia”. “No había visto un chico más raro”, comentó Nataly.