Abren convocatoria para músicos que quieran integrar primera orquesta digital del mundo

Hasta el próximo lunes 15 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para las personas interesadas en ser parte OAcademy, una iniciativa que impulsa la creación de la primera orquesta digital del mundo.

Se trata de un proyecto que brinda seis meses de capacitación de alto nivel profesional, dirigido a 85 músicos con gran proyección artística ubicados en las Américas, para convertirse en artistas de primer nivel que estén listos para entrar a la industria musical.

De acuerdo con OAcademy 2022, esta convocatoria busca personas de 18 años en adelante que deseen ampliar su formación orquestal, desarrollar habilidades en medios digitales, adquirir conjuntos de herramientas profesionales y redes globales.

La idea también es desarrollarse como líderes en sus áreas; y a este proceso, tanto los estudiantes de conservatorio de tiempo completo como los profesionales en ascenso, pueden postularse.

Actualmente OAcademy cuenta con el apoyo de una serie de instituciones asociadas, incluidos los socios Fundación Bolivar Davivienda, con quienes ha realizado una serie de proyectos, entre los que se destaca la Filarmónica Joven de Colombia y Líderes Emprendedores Colombia.

La aplicación al programa se puede hacer a través de la página web www.oacademy.live siguiendo tres pasos:

- Registrándose para recibir el material de la audición, luego grabar y subir un video a esta plataforma y, por último, completar el registro diligenciando un formulario.

OAcademy indicó en su página web que "todos los músicos aceptados participan con becas completas recaudadas por The Orchestra of the Americas Group".

Además, en este sitio web los artistas interesados también podrán encontrar repertorios de violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, trompa, clarinete, trompeta y trombón, entre otros.

Se espera que las personas seleccionadas se gradúen en junio de 2022.