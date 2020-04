'Aisladas, no solas', el concierto en el que las mujeres cantan

La cantante colombiana Maía lidera la inicativa digital 'Aisladas, no solas', un concierto virtual con el que se busca rechazar la violencia de género y también recaudar recursos que servirán para atender a más de 1.000 mujeres cabeza de familia con alimentos y subsidios de emergencia.

“En este momento muchas mujeres están teniendo problemas de violencias y abusos porque están encerradas con su agresor. La invitación es a unirnos, a apoyar y a través de la música mejorar nuestra vibración y generar esa conexión maravillosa para que esta crisis podamos convertirla en una oportunidad”, expresó Maía.

Con esta transmisión virtual se busca recaudar aportes en especie y financieros que permitan atender las necesidades de las mujeres en los territorios más vulnerables del país. Con estos aportes se creará un fondo de emergencia para la reactivación económica de la mujer en el mediano y largo plazo en tiempos de Covid-19 y los programas para la prevención de las violencias hacia las mujeres.

“Queremos hacer historia de la mano de todos aquellos que se quieran sumar a esta iniciativa. La responsabilidad compartida hará que la reactivación social y económica de la mujer no sea una falla en el sistema y permita apoyar y aportar a la esperanza de ellas evitando el aumento de la violencia", indicó Nadia Sánchez, fundadora y presidente de la Fundación She Is.

La transmisión del concierto virtual se realizará miércoles 29 de abril a las 6:00 p.m. en la cuenta de Instagram de Maía, la página de Facebook de la Fundación She Is y la página de Facebook de Avon Colombia.

“A través de la música queremos llegar a más personas con nuestra campaña #AisladasNoSolas con la que estamos llevando ese mensaje de esperanza y solidaridad, dando a conocer las rutas de atención en violencias, invitando a cambiar comportamientos naturalizados y brindando herramientas tanto para la prevención como para la toma de acción a la mujer y a su entorno” concluyó Carolina Henao, directora ejecutiva de la Fundación Avon Colombia.