Artista se cosió la boca en protesta a falta de ayudas para el gremio en el país

Asimismo, Fitzgerald cuestionó: "¿Por qué el Estado y el Ministerio de Cultura nos dejó tirados en el abandono y no le importa ni el arte ni la cultura?. Me cosí la boca y estoy en huelga de hambre total sin líquidos ni alimentos, mi vida está en manos del Gobierno, me quedan cuatro días de vida, qué harán estos señores?".

Consulte aquí: Artistas invitan a vestirse de Colombia para apoyar a los artesanos

En un comunicado, el Ministerio de Cultura mencionó una serie de comunicaciones que ha intercambiado este año con el artista John Fitzgerald; la primera de ellas tuvo lugar el pasado 21 de mayo, que de acuerdo con esa entidad, el artista "presentó una solicitud de participación en una mesa técnica organizada por el Ministerio, dirigida a numerosas instancias".

Según MinCultura, dentro de las peticiones realizadas por Fitzgerald al Gobierno, se encuentran una reunión con el Presidente Iván Duque, la garantía de una renta básica para la población vulnerable y "la financiación total de un centro cultural para él".