Artistas piden reapertura de salas de teatro por fuerte crisis del sector

La crisis económica que atraviesan diversos sectores en Colombia tiene en jaque a los artistas y a quienes trabajan en el área creativa y cultural por cuenta de las nuevas cuarentenas establecidas en las principales ciudades del país, que obligaron al cierre de estos establecimientos cuando se realizaba la reactivación económica.

Tal es el caso de las salas de teatro, espacios que se vieron obligados a cerrar indefinidamente dado que en ciudades como Bogotá existen medidas que van desde el pico y cédula, cuarentena estricta, toque de queda, cuarentena general los fines de semana y en el caso de los vehículos también el pico y placa.

Según indicó Marcela Valencia, actriz y fundadora junto a Fabio Rubiano del Teatro Petra en Bogotá, la inversión que hicieron la mayoría de estos escenarios en medidas de bioseguridad fue grande y ahora lanzaron una alerta por la falta de recursos dado que estos escenarios culturales se vieron obligados a cerrar.

"Para abrir tuvimos que implementar los protocolos de bioseguridad que cuestan y eso hay que sacarlo del bolsillo sin ayudas para implementarlos. Desde Teatro Petra construimos cubículos, compramos dispositivos para gel, termómetros, tapetes desinfectantes, lavamanos, etc", indicó en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, recordó que en 2020 las salas de teatro permanecieron cerradas seis meses. No obstante, en octubre les permitieron abrir con apenas el 30% del aforo, "por eso muchas salas no abrieron, porque con ese aforo tan limitado es muy difícil mantener una sala, sin contar las salas que ya habían cerrado", recordó.

Incluso cuestionó por qué a los cines les permitieron el 50% del aforo, "nunca entendimos por qué a los teatros no. En las iglesias entra mucho más gente, en el transporte público ni se diga, en los vuelos largos dan comidas y comen unos pegados a otros y deben quitase el tapabocas para hacerlo", explicó Valencia.

Insistió tanto a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como al presidente Iván Duque, que les permitan trabajar y reabrir estos espacios, "yo no quiero que cierren nada, sólo quiero y pido que nos permitan trabajar", concluyó la actriz.