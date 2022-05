Ban Ki-moon presentó su obra "Resuelto" en la Feria del Libro de Bogotá

El ex secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, realizó el lanzamiento y la presentación de su libro titulado 'Resuelto', en medio de la versión 55 de la Feria del Libro que se desarrolla en Bogotá.

La rectora de la Universidad de Los Andes, Raquel Bernal, fue la encargada de conversar con el ex diplomático. Ban Ki-moon, de manera inicial recordó que la última vez que estuvo en Colombia fue en el 2016 durante la firma del Acuerdo de Paz con las Farc y agregó que "tiene la esperanza de que los jóvenes hagan mucho por un mejor futuro".

También se refirió al tema del cambio climático y explicó que "la gente parece que no entiende que el cambio climático afecta nuestras vidas cotidianas. Ustedes han visto el sufrimiento ocasionado por tan largas sequías, nos ha afectado una pandemia".

En ese sentido, Ban Ki-moon manifestó que "se necesita una alianza global, puesto que no son solo los gobiernos los que deben abordar el tema del cambio climático, ya que el sector empresarial también debe abordarlo".

Agregó que "la electricidad que usamos se produce a partir de carbón, de gases licuados y otras fuentes, por lo tanto debemos ir reduciendo las plantas generadoras eléctricas y la tarea es descomunal".

El ex secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, también habló de la invasión de Rusia a Ucrania y comentó que "es inaceptable. La comunidad internacional debe detener este tipo de agresión por parte de esta potencia. Se habla de genocidio, se habla de crímenes de les humanidad, de crímenes de guerra. Los expertos legales no han logrado llegar a una decisión sobre el tema. No se conoce qué tipo de leyes internacionales se deben aplicar en esta situación".

También se refirió a la brecha de género existente en el mundo y aseguró que “el hecho de que usted sea la primera rectora de la Universidad de Los Andes significa un cambio importante. Son los cambios que debemos ver aquí y en otras partes del mundo. Vengo de un país donde las mujeres no jugaban un papel importante…nosotros no podemos vivir sin las mujeres, son la base de la familia, debemos trabajar conjuntamente de la mano tanto hombres como mujeres”.

Ban Ki-moon llegó a Colombia el pasado 28 de abril tras una invitación por parte de la canciller colombiana Martha Lucía Ramírez, quien recientemente publicó en su cuenta de Twitter que "en noviembre, en Corea, invité a exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a visitar Colombia y acá está. Su liderazgo, mundialmente reconocido, en la sostenibilidad ambiental y su compromiso con el progreso y paz de nuestro país, lo hacen siempre huésped de honor".

Tras su llegada al país, ha llevado a cabo una larga agenda de compromisos entre los que se destaca su participación en el seminario “Pacto con Colombia”, además de su reunión con representantes del sector privado con el fin de promover las asociaciones público-privadas y el rol de Colombia en la próxima Cumbre de plataforma global P4G.

Cabe mencionar que Corea del Sur es el país invitado en esta edición de la Feria del Libro.