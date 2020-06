Banksy le rindió un homenajea a George Floyd con una pintura y un texto

Continúan las protestas en todo el mundo por la muerte del joven afroamericano George Floyd tras ser detenido por cuatro agentes de la Poliíca. En medio de las manifestaciones se han presentado obras artísticas para rechazar el racismo y el abuso de la fuerza.

Inspirado por el trágico hecho, el famoso artista Banksy reveló en Instagram una nueva obra en la que se ve una vela encendida al lado de la foto de una persona negra que quema la bandera de los Estados Unidos. En el mensaje sostiene que ya es hora de ponerle punto final a esta situación.

"Primero pensé que debía callarme la boca y escuchar a la gente negra sobre este asunto. Pero ¿por qué haría eso? No es su problema, es el mío. El sistema le falla a la gente negra. El sistema blanco. Como una cañería rota en un apartamento para la gente que vive abajo. Este sistema roto les obliga a una vida miserable, pero no es su problema arreglarlo. No pueden. Nadie los dejaría entrar al apartamento superior. Es un problema de blancos. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien va a tener que subir las escaleras y derribar su puerta a patadas”, escribió.

En Francia también se viven las denuncias por la violencia policial de los últimos años, haciendo eco a la indignación mundial por la muerte de Floyd.

En París se convocaron manifestaciones el sábado contra la violencia de las autoridades para "ampliar el movimiento internacional de solidaridad contra la impunidad de las fuerzas del orden", pero fueron prohibidas por la crisis sanitaria.