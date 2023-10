Bar colombiano está en el top de los 100 mejores del mundo

El portal The 50 Best ha dado a conocer el ranking de los mejores restaurantes y bares en el mundo, entre los que se encuentra un bar colombiano para disfrutar de una buena bebida.

Aunque el listado no ha sido revelado por completo, pues los lugares posicionados del 1 al 50 serán divulgados el próximo 17 de octubre, ha dado a conocer el escalafón de los bares entre el número 51 al 100.

Lea además: Andrés Cepeda festejó al Movistar Arena de Bogotá con 'La ruta púrpura'

En esta lista se encuentra el reconocido bar La Sala de Laura, que hace parte del Grupo Leo, y que obtuvo el puesto 80 de los 100 mejores, de acuerdo con el portal.

Entre las bebidas se destaca los destilados ‘Territorio’, que tiene como inspiración los ecosistemas colombianos. “Estos se utilizan en cócteles aparentemente simples como el No. 5 Territorio, que contiene cordial de manzanilla, uchuva y espuma de cerveza”, destaca The 50 Best.