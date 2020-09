¿Casa E en Bogotá cerró sus puertas definitivamente?

El posible cierre de Casa Ensamble o 'Casa E' como es conocido este lugar del barrio La Soledad en Bogotá, generó cientos de comentarios en redes sociales, luego que se divulgara una fotografía en la que el lugar aparece con un cartel de 'Se vende'.

Aunque de momento no se ha conocido una versión oficial de los dueños del lugar, se pudo establecer que Casa E cuenta con diversas salas dispuestas para varios shows de teatro y música, dentro de las que se encuentra el Teatro Arlequín, lugar que -según una fuente- siempre ha estado en arriendo y que fue restaurado por 'Casa E', puesto que antes se encontraba en condiciones físicas muy lamentables.

Asimismo, se conoció que este lugar fundado por la actriz Alejandra Borrero hace 20 años, continuará ofreciendo clases virtuales a sus estudiantes a través de 'Laboratorio Crea', un proyecto en el que varios jóvenes se forman en áreas artísticas.

RCN Radio pudo establecer que el letrero de 'Se vende' que estaba en la parte alta de 'Casa E' ya no está en el lugar y además el Teatro Arlequín que hace parte del complejo se encontraba arrendado, por tanto las demás salas del lugar serían las que no continuarían funcionando, es decir "que es todo un misterio lo que pueda suceder allí, no sabemos", dijo una fuente.

De momento Alejandra Borrero, dueña y fundadora del lugar, no se ha pronunciado oficialmente sobre el posible cierre del lugar, que se convirtió en un referente para la cultura no solo del barrio La Soledad en Bogotá, especialmente a través del Festival 'Ni con el Pétalo de una Rosa', que contó con el respaldo de diferentes organizaciones durante varios años.