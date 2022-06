Cien años de soledad, una obra que vio la luz hace 55 años

La idea surgió en el año 1952

En ese año, Gabo realizó un viaje a su natal Aracataca (Magdalena) en compañía de su madre. Para el año 1954 pensó en poner el nombre “La Casa” a esta obra. Sin embargo, decidió cambiarlo para que no se confundiera con el nombre de la novela “La casa grande”, del escritor Álvaro Cepeda Samudio.

La obra fue rechazada antes de su publicación oficial

A mediados de los años 60, el escritor presentó “Cien años de soledad” a Carlos Barral, quien era el director de la editorial Seix Barral. La razón por la que Barral no aceptó la obra fue porque consideraba que no iba a tener éxito. Aun así, García Márquez no se rindió para que la obra fuese publicada.

La novela se concibió durante 18 meses en México

En 1965 Gabriel García Márquez viajó a Acapulco (México) para pasar unas vacaciones con su familia. En el canino, decidió regresar a Ciudad de México para llevar a cabo su obra maestra, la cual terminó de escribir en 1966.

El libro fue publicado en Buenos Aires en dos partes

La primera edición del libro fue publicada el 5 de junio de 1967 por la editorial sudamericana en Buenos Aires (Argentina). El texto tuvo que ser enviado en dos partes por correo, ya que el escritor no contaba con los recursos económicos suficientes para pagar un envío completo.

