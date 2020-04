Cine Tonalá en Bogotá a punto de cerrar sus puertas definitivamente

El centro cultural Cine Tonalá ubicado en el sector de Teusaquillo en Bogotá, lanzó un SOS ante la dificultad para seguir operando, debido al cierre de sus puertas como consecuencia del aislamiento obligatorio decretado en Colombia por la expansión del coronavirus.

A través de un comunicado, ese lugar explicó que "nuestros empleados y proveedores nos han ayudado hasta donde han podido. No hemos despedido a nadie hasta el momento y algunos cineastas colombianos con los que estamos profundamente agradecidos, nos han donado sus películas para lograr algunos recursos a través de Mowies (plataforma para ver películas independientes en línea)".

Sin embargo, de acuerdo con los dueños del lugar, "los costos fijos del lugar hacen que sea imposible sostenernos más. En este momento todos los socios estamos buscando salidas, caminos, apoyos, estrategias, pero el tiempo se agota (...) por ahora el panorama nos enfrenta al inminente cierre en los próximo días".

En el documento, recordaron que"posiblemente no logremos celebrar en junio los seis años, muy probablemente ya no nos volveremos a ver en la casa de la merced que siempre los recibió con los brazos abiertos, ni podamos seguir siendo el espacio privilegiado a acoger y empujar el cine colombiano, quizá ya no podamos seguir respaldando como escenario especializado a los festivales de cine".

Ante esta situación, pidieron a la comunidad que ingresen a su página web y diligenciando un formulario de contacto, les ayuden a encontrar soluciones que sirvan para tratar de evitar el cierre definitivo de ese establecimiento.

"Desde el principio nos pusimos la camiseta con la producción audiovisual colombiana. Hemos tenido en estos seis años más de 4.000 funciones dedicadas solo al cine colombiano, en las que exhibimos 174 películas producidas o coproducidas por nuestro país, 450 cortometrajes nacionales, llevando a cerca de 100.000 espectadores a disfrutar de la creación nacional", detallaron los administradores del lugar.