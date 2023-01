Con la lectura del bando, inician los precarnavales de Barranquilla

En la noche de este s谩bado 21 de enero, la Reina del Carnaval de Barranquilla, Natalia de Castro, ley贸 el acto oficial que inicia la temporada de carnavales y fiestas populares en Barranquilla en el acto de la Lectura del Bando.

鈥淎listen la mochila y vengan todos a bailar, porque este Carnaval no crean que me lo van a aplazar鈥, dijo la soberana de las fiestas, quien agreg贸 鈥淵 al que vea con la tosecita me lo dejan quieto y solo, y si no le cantan la de Messi, anda p鈥檃 all谩 bobo鈥.

Lea adem谩s:聽Hombre casi muere corneado por un toro tras lanzarse a recoger dinero en las corralejas

Este a帽o las fiestas se realizar谩n del 18 al 21 de febrero. Pero desde este s谩bado se iniciaron con la ceremonia, que tuvo la presencia de unas 8.000 personas y se entreg贸 las llaves de la ciudad a la soberana por parte del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

Y es que hasta el f煤tbol hizo vibrar las pasiones de los barranquilleros, pues Natalia decidi贸 incluir a su equipo del alma en su discurso, adem谩s del nuevo integrante del grupo, Juanfer Quintero.

鈥淎s铆 que los del River pueden ir buscando de una vez, porque por un buen tiempo quinterito se queda con la diez鈥, mencion贸.