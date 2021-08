Concierto de la Filarmónica de Bogotá con el premiado chelista Santiago Cañón

Medalla de plata y premio como favorito de la audiencia en el afamado XVI Concurso Internacional Tchaikovsky, celebrado en San Petersburgo (Rusia) en 2019, el violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia se presenta este viernes con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.

Como parte de la franja Armonía Sura-Grandes Conciertos, el Teatro Mayor recibirá este viernes 27 de agosto a las 8 p.m. a la Filarmónica de la capital colombiana, que estará dirigida por el maestro búlgaro Emil Tabakov.

De acuerdo con la academia, la prensa internacional y la organización del concierto, Cañón-Valencia ha sido exaltado como uno de los jóvenes chelistas más prometedores de su generación y rápidamente se está forjando una reputación mundial como artista de gran potencial.

El músico colombiano se ha presentado en prestigiosos escenarios, tales como el Wigmore Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York y la Berlín Konzerthaus. Este año hará su debut en el Alte Oper de Frankfurt, bajo la dirección de Christoph Eschenbach. Además, ha trabajado con directores como Valery Gergiev, Stephane Deneve y Muhai Tang, entre otros.

Ha realizado estudios profesionales con Wolfgang Emanuel Schmidt en la Academia Kronberg para jóvenes solistas y ha sido ganador del premio Starker 2018, tercer premio en el Concurso Internacional Queen Elisabeth 2017 y primer premio en el Carlos Prieto 2016.

Patrocinado desde el 2011 por la beca Mayra & Edmundo Esquenazi a través de la Fundación Salvi, en el 2017 recibió el premio Monini en el Festival de Spoleto (Italia). También ha sido solista con destacadas agrupaciones: Mariinsky Orquesta, Filarmónica de Bruselas, Sinfónica de la Radio Húngara, Orquesta Real de Cámara de Wallonie, Sinfónica de Tokyo, Solistas de Moscú y Orquesta de Cámara Orpheus, entre varias más.

Un director reconocido mundialmente

Por su parte, el maestro Tabakov es reconocido mundialmente por ser director invitado en países como Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Polonia, Francia, Italia, Rusia, España, Rumania, Austria, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Brasil, Israel, Holanda, Sudáfrica, Cuba, Ecuador y Colombia. Además, ha sido ganador de prestigiosos premios en su país como el Músico del Año de la Radio Nacional de Bulgaria en 1992 y el Crystal Lyre de la Unión de Músicos de Bulgaria en 2009.

Ha dirigido óperas en teatros como La Fenice y Teatro Reggio-Torino y ha dirigido conciertos con orquestas como la Orquesta Nacional de Francia, Orquesta Filarmónica de la Radio de Francia, Orquesta de Avignon, Orquesta de Cannes, Orquesta de Nantes, Orquesta Sinfónica de la Arena di Verona, Orquesta Sinfónica Tchaikovsky de la Radio de Moscú, Orquesta Filarmónica de Moscú, Orquesta Filarmónica de Seúl, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Tokio, Orquesta Sinfónica de Rio de Janeiro, Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Filarmónica George Enescu de Bucarest y Orquesta Filarmónica de Atenas, entre otras.

Entre las grabaciones que ha realizado se destacan el set de 15 discos con las sinfonías completas de Mahler, las sinfonías y los conciertos para piano de Brahms, la Sinfonía Alpine de Richard Strauss, Sheherezade de Rimsky-Korsakov, todos los conciertos para piano de Beethoven, el Requiem de Verdi y los estrenos de Il Trovatore, Rigoletto y La Forza del Destino.

El tan exigente como atractivo y variado repertorio del concierto de este viernes en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo está conformado por la Obertura de L’Italiana in Algeri, de Gioachino Rossini; el Cello Concerto No. 1 en la menor (Op. 33), de Camille Saint-Saens; Salut d’amour, de Edward Elgar, y dos obras de Gabriel Fauré: Pavane y Masques et Bergamasques.

La fusión de programa y de protagonistas de la velada -la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la batuta del maestro búlgaro Emil Tabakov, y el sobresaliente chelista colombiano Santiago Cañón-Valencia- apuntan a convertirse en uno de los conciertos del año de la “nueva normalidad” en Colombia.