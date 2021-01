Una hora de conversación entre el escritor español Fernando Savater, autor de más de cincuenta obras de ensayo político, literario, narrativo y teatro, y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, dentro del marco de la agenda del Hay Festival Cartagena de Indias 2021, no fue suficiente para los espectadores de esta fiesta literaria, que se quedaron con ganas de más historias de vida y de amor relatadas por Savater. Así lo dejó ver la gran cantidad de reacciones durante el evento desarrollado de forma virtual.

Su más reciente libro de nombre ‘La peor parte’ fue la base para hacer un viaje sobre su vida durante más de 30 años con Sara Torres, su esposa, quien murió en el año 2015 a causa de un tumor cerebral. Suceso que describe como el cobro por haber sido feliz.

Le puede interesar: “Esta pandemia viene en el mismo paquete del cambio climático": Juan José Millás

Durante el conversatorio se habló de la vida, amor y de la muerte, también del valor de la cotidianidad y de lo sencillo.

“Todo cansa si se prolonga lo suficiente, aunque hay cierto deleite en lo cotidiano, amar lo sencillo es amar lo más profundo. Quienes siempre necesitan cosas nuevas o inéditas para vivir, es porque son gente de poca imaginación. La gente que tiene sentimientos profundos busca lo sencillo para vivir”. Exclamó el escritor.

Sobre las memorias de lo mejor y peor de su vida con Sara, plasmadas en su libro manifestó que “cuando se ha sufrido una pérdida irreparable y trascendental, te das cuenta de que has perdido esa sencillez cotidiana, no lo extraordinario, sino la sencillez cotidiana”.

Lea también: Carlos Vives e Isabel Allende, dos de los invitados al 'Hay Festival'

Para Savater, la vida merece la pena cuando se vive a plenitud y en conciencia y no cuando factores externos, como la enfermedad que le privó de la misma a su esposa, aparecen.

“Pero luego debemos tener la oportunidad de abandonarla y salir de ella como quien sale de una habitación llena de humo. Si has perdido el funcionamiento de algunos órganos, aunque todavía siga sonando el reloj y el corazón, eso no es la vida, y uno debería tener algún tipo de decisión sobre la misma, pero no sobre la vida de otros”, puntualizó el escritor.

El aclamado autor concluyó que si pudiera elegir entre haber amado y perder a la persona y sentir el vacío de la misma, y no haberlo hecho, se quedaría con la primera.

“Yo creo que es mejor conocer el amor, pero hay quienes deciden la trivialidad permanente”, finalizó.

Por: Evelyn Díaz