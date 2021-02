Cuentos colombianos para todos los gustos: antología de Luz Mary Giraldo

“A mí me gusta mucho el cuento brevísimo -me dijo-, el cuento corto, que también tengo en el segundo tomo porque, no me gusta decir subgénero, es un género híbrido, está a medio camino entre lo poético, el relato, la fábula -¿cierto?-, la alegoría. Esa condensación profunda que hace que cuando uno como lector termine de leer quede pensativo y sienta que ha leído una exhalación; es como propia de la poesía, es una iluminación, es un relámpago”.

Autora de varios libros, ganadora de premios nacionales e internacionales y profesora de importantes universidades, Giraldo le contó también a RCN Clásica que este tercer tomo “tiene autores básicamente nacidos de los setenta para acá con una cuentística desarrollada ya avanzado este siglo XXI. Los otros llegaban hasta el 2005 -digamos-, los dos primeros tomos fueron publicados en el 2005. Quince años después se publica el tercer tomo con autores que están con obra en marcha y estos corresponden a cuentos muy, muy actuales. Todos estos cuentos pertenecen a libros que estos autores ya han publicado, que han tenido mucha acogida entre los lectores colombianos y extranjeros”.