De los temblores a la serenata nocturna de Mozart

“Dejen de mover la mesa”, exclamé en la oficina este jueves a las 12:04 p.m. Estaba en una posición no muy ergonómica, recostado sobre el escritorio y el teclado. “Está temblando”, gritaron angustiados algunos compañeros al unísono. Luego vino la evacuación y lo que todo el mundo sabe: temblor con epicentro en el municipio de El Calvario, en el departamento del Meta, 60 kilómetros al sureste de Bogotá, de magnitud 6,1 y a sólo 30 kilómetros de profundidad.

Después, a lo largo de día vinieron al menos 50 réplicas, cuatro de ellas también muy fuertes. Cuando se pensaba que la agitación del manto terrestre se había calmado en la Cordillera Oriental de los Andes, otro temblor de magnitud de 5,1 (ojalá sea el último) estremeció a los colombianos a las 8:15 p.m. Todos los movimientos telúricos tuvieron como epicentro el Meta, cerca del límite con el departamento de Cundinamarca.

Lea también: Murió la soprano Renata Scotto, una de las grandes voces de la lírica

A esa hora yo ya estaba instalado cómodamente en mi silla del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, embelesados los sentidos por las notas que emanaban de los instrumentos musicales –algunos de época- del maravilloso Ensamble Barroco de Bogotá, que tocaba admirablemente la ‘Sinfonía en sol mayor’ para conjunto de cuerdas, compuesta en 1741 por Carl Philipp Emanuel Bach, hijo del gran Johann Sebastian.

No sentí este temblor nocturno. Allá nadie lo sintió. Lo que sí sentíamos era la belleza que exhalaban armónicamente los instrumentos de cuerdas y el añejo y nostálgico clavecín. La música como antídoto para la angustia que producen los sismos.

De interés: “La vida es sueño” en el Teatro Mayor: una ópera del compositor Juan Pablo Carreño

Bajo la resuelta dirección del violinista Santiago Medina, un Ensamble Barroco imbuido de clasicismo en la interpretación de obras de algunos de los máximos representantes de ese período musical: Bach (hijo), Haydn y Mozart. Al menos en esa hora y media nadie se acordaba del agitado día que había tenido. Éramos testigos y partícipes de un antiquísimo ritual de lo profundamente bello y humano, y por bello y humano profundamente poético. Qué mejor forma de despedir en calmado éxtasis la estresante jornada.

Luego vinieron los dulces estremecimientos que producen las composiciones de Haydn: en ese caso, el ‘Concierto para violín y orquesta en la mayor’ y el ‘Concierto para órgano y orquesta en do mayor’. En éste salió a relucir la ilustrada presencia de la solista Eleonora Rueda, estudiosa de la música antigua y reconocida intérprete del órgano, el clavecín y el fortepiano.

Pero faltaba el postre de la apacible y gratísima velada, que contrastaba con lo que había pasado en el transcurso del día: ‘Una pequeña serenata nocturna en sol mayor’, de Mozart, concluida por el genio de Salzburgo el 10 de agosto de 1787. En las Notas al programa, el periodista cultural Luis Carlos Aljure nos recuerda lo que decía de la obra ese otro genio de la física, Albert Einstein: “Una maestría suprema contenida en los límites más restringidos”.

Después de la tempestad viene la calma, como dice el refrán. Tras los movimientos telúricos viene la sosegada fascinación, podríamos agregar. Nos restaba la cereza en el pastel a cargo del director Santiago Medina, experto en música antigua y uno de los violinistas más versátiles de Latinoamérica.

Tras la merecida ovación para el Ensamble Barroco de Bogotá por parte del público, que no paraba de aplaudir al final del concierto, el maestro Medina tuvo una ocurrencia, premeditada o improvisada, no lo sé: a manera de “unplugged”, le regaló como ñapa a los asistentes la interpretación (bis) del último movimiento (rondo: allegro) de la gran “Pequeña serenata nocturna”, con los músicos regados por la platea y los balconcillos, interactuando muy de cerca con la gente. No había una mejor forma de terminar este conmocionado día y esta emocionante noche.