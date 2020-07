El mundo recuerda a Amy Winehouse tras nueve años de su muerte

Muchos artistas jóvenes han perdido la vida a temprana edad por diversos motivos y cada uno ha impactado de diferentes maneras a los amantes de la música. Los proyectos y legados artísticos se mantienen con el paso del tiempo y el recuerdo marca de manera permanente la industria.

Una de las muertes que más lamentaron el público y los medios internacionales fue la de Amy Winehouse, una de las cantantes británicas más famosas de jazz, R&B, soul y ska, de las últimas décadas. Este hecho conmocionó a millones de personas en 2011, cuando fue encontrada, a sus 27 años, sin vida por una intoxicación etílica.

Ahora, nueve años después de que la artista perdió la vida en este trágico final, sus seguidores la recuerdan por el legado que dejó en la música y el estilo que plasmó en cada uno de sus trabajos. Además, varios usuarios de redes sociales han recordado el dolor emocional que sufrió Winehouse por culpa de un amor mal pagado, que la llevó a la adicción a las drogas y a tomar una fatal decisión.

Amy Winehouse fue centro de noticias y comentarios por su relación sentimental con Blake Fielder y las recaídas que tuvo en diferentes polémicas por este tema. No cabe duda que su mejor creación artística fue ‘Back to Black’, un álbum dedicado a su expareja y las huellas que marcó en su vida personal.

Los daños emocionales que sufrió la llevaron a caer en una dependencia marcada por los estupefacientes y gastar más de siete mil euros en estas sustancias a la semana. Su camino se selló al refugiarse en el alcohol y exceder el consumo a tal punto de acabar con su vida un 23 de julio.

Sin embargo, pese al lamentable final que tuvo su vida, la artista marcó un referente importante en la industria, derribó todos los estereotipos de aquella época y dejó un distintivo de quien fue. Muchas personas se inspiran en su imagen, sus sonidos, su voz y su talento para crear trayectorias en la escena.

Amy Winehouse fue reconocida por sus temas ‘Back to Black’, ‘Tears Dry On Their Own’, ‘Rehab’ y ‘You Know I’m No Good’.