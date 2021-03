La mujer señaló que por fortuna se pudieron demostrar los delitos cometidos no solo contra ella, sino contra su familia.

“Desde el 2001 y hasta el 2018, tener esa sentencia fue un proceso bastante largo, porque las instituciones estuvieron plagadas de privilegios imparciales y discriminación”, afirmó.

La abogada Linda Loaiza destacó que su publicación trató de condensar todo lo que le sucedió, de tal manera que quedara plasmada como una memoria histórica.

“El Gobierno dice que es feminista, pero en la práctica y en la realidad, los derechos de las mujeres no son garantizados”, apuntó.

Agregó que “decidí contar mi historia, mi experiencia en el sistema de justicia venezolano, los motivos que me llevaron a acudir instancias venezolanas y señalar que el estado no ha cumplido con esa obligación internacional”.

Loaiza subrayó que desde el momento en que fue rescatada su historia se hizo pública, mientras añadió que tomó la decisión de avanzar y exigir sus derechos ante organismos internacionales.

"Me aferré al sistema interamericano junto con mi abogado, quien no era especialista en el tema. Lo hicimos en el 2007 y en el 2010 fue admitido en la Comisión Interamericana y en el 2018 emitieron una sentencia efectivamente contra el Estado Venezolano", aseguró.

La mujer concluyó que “es una experiencia importante, ejemplarizante para las mujeres y víctimas del viacrucis que hay que recorrer para tener justicia. En mi caso no la he tenido y mientras que el Estado no cumpla, seguirá manteniéndose en la impunidad”, dijo.