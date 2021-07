En Colombia nos acostumbraron a la muerte: Juan Pablo Urrego y la bandera SOS en Cannes

El actor colombiano Juan Pablo Urrego se refirió a su participación en la película 'Memoria', que compite por una Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, lugar en el que ayer se exhibió una bandera de Colombia con el mensaje S.O.S en medio de la alfombra roja.

Desde Cannes, el actor reveló que este mensaje del elenco de la película tuvo un único propósito: el respeto a la vida, porque "la vida es sagrada, no podemos seguir matándonos unos entre otros, esto tiene que parar en algún momento".

También puede leer: En Agosto evaluarán pilotos de reapertura de estadios de fútbol y bares en Bogotá

De acuerdo con Juan Pablo, "en Colombia nos acostumbraron a la muerte, nos acostumbraron a que matar es normal y matar no es normal. No podemos permitir que un asesinato se nos vuelva paisaje y mañana ocurre otro y no pasa nada".

En ese sentido, consideró que esa mentalidad "tiene que parar, que se respete la vida, que se respeten los Derechos Humanos. Enviarles un mensaje de solidaridad a las personas que están luchando de verdad, que están luchando por sus derechos y que lo están haciendo de una buena manera".

Vea aquí: Segundas dosis de Pfizer en Bogotá se empezarán a aplicar hoy ¡pero con cita!

Respecto a las posibilidades de obtener la Palma de Oro en Cannes este sábado, Juan Pablo Urrego dijo que "es difícil saber eso, Apichatpong Weerasethakul es un actor muy querido acá, él ya ganó la Palma de Oro en 2010 y es un director muy querido y lo admiran acá".

Finalmente, no dudó en expresar su emoción en participar tanto en la película 'Memoria' como en el Festival de Cannes y precisó que "acá estamos todos haciendo fuerza a ver si nos llevamos el premio mayor, ha sido muy bonita esta experiencia".