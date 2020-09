Escritora Yolanda Reyes ganó Premio Iberoamericano SM de literatura infantil

La escritora colombiana Yolanda Reyes fue distinguida con el XVI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil que se acreditó "por la versatilidad de su obra y por su trayectoria caracterizada por una literatura profundamente humana".



Los organizadores del premio destacaron los aportes de Reyes como escritora, ensayista, periodista, editora, promotora, librera, activista de la primera infancia, investigadora y formadora de lectores, escritores y docentes.



El premio se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), el mayor evento literario en español que este año inicia el 28 de noviembre.



Los organizadores también resaltaron que Reyes es una gran representante del mundo de la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica.

También puede leer: Parque Museo El Chicó lanza salvavidas urgente tras seis meses de cierre



La artista es una de las fundadoras de Espantapájaros, un proyecto pionero en el fomento de la lectura desde la primera infancia y ha desarrollado investigación en pedagogía de la lectura temprana tras publicar ensayos y dictar conferencias en seminarios nacionales e internacionales.



También ha asesorado a diversas organizaciones en el diseño de programas y lineamientos sobre políticas de infancia, lectura y literatura.



La ganadora quien recibirá 30.000 dólares como premio fue postulada por Fundalectura, sección colombiana del International Board on Books for Young People (IBBY), que tiene el propósito de contribuir al desarrollo social y cultural de Colombia.



En esta edición, el XVI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil recibió once candidaturas de ocho países de Iberoamérica (Argentina, Honduras, Brasil, Colombia, Cuba, México, Chile y Uruguay).

Consulte aquí: 'El olvido que seremos' cierra San Sebastián con un canto humanista desde Colombia



Los ganadores anteriores del premio han sido Juan Farias (España, 2005); Gloria Cecilia Díaz (Colombia, 2006); Montserrat del Amo y Gil (España, 2007); Bartolomeu Campos de Queirós (Brasil, 2008); María Teresa Andruetto (Argentina, 2009); Laura Devetach (Argentina, 2010) y Agustín Fernández Paz (España, 2011).



Además de Ana María Machado (Brasil, 2012); Jordi Sierra i Fabra (España, 2013); Ivar Da Coll (Colombia, 2014); Antonio Malpica (México, 2015); María Cristina Ramos (Argentina, 2016); Marina Colasanti (Brasil, 2017); Graciela Montes (Argentina, 2018) y María Baranda (México, 2019).