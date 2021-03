Espero que el premio sirva como reapertura de salas: Héctor Abad, sobre 'El olvido que seremos'

"Lo que más me gustó a mí es que todos los actores eran colombianos, menos uno. Pero Fernando Trueba (director de la película) vino a ponerle una mirada distinta y distante. Él es una persona muy dulce que trata muy bien a todos los actores, a todo el equipo, no es el director que da alaridos, todo lo hace con un gran afecto", mencionó Abad Faciolince.

Asimismo, recordó que sentía muchas emociones antes de leer el guión, en tanto que "yo lo único que pedí es que quería leer el guión y decir lo apruebo o no, pues me gusta o no, quito mi nombre o alguna cosa así. Pasaron como dos meses y no me atreví a leer el guión, tenía un miedo horrible de que no me gustara. Gonzalo (Córdoba, productor de la película) me llamaba, y sí, me demoré mucho".

Consulte aquí: La producción colombiana 'El olvido que seremos', mejor cinta latina en los Goya

'El olvido que seremos' es la primera producción colombiana ganadora del premio a la mejor cinta latinoamericana en los Goya, donde impactó con su adaptación al cine de la historia del médico colombiano Héctor Abad Gómez.

Desde el prisma de lo cotidiano y de la vida familiar, la película galardonada ahonda en la violencia política en Colombia, en los años 70 y 80.