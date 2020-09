"Estamos endeudados": Alejandra Borrero habla sobre el cierre de Casa E

La actriz Alejandra Borrero lamentó que haya tenido que tomar la decisión de cerrar y poner en venta 'Casa E', el emblemático lugar de las artes escénicas de Bogotá que ella fundó hace varios años.

De acuerdo con la actriz, "vino esta pandemia y cerró las puertas del teatro. En este momento no tenemos soluciones, de momento no nos queda otra cosa que poner en venta esta hermosa casa".

Recordó que ante la situación actual, "no podemos seguir manteniendo esta casa cerrada sin saber en qué momento podemos abrirla. La situación es muy compleja porque no hay nada que podamos hacer, estamos endeudados todos".

En ese sentido, Alejandra Borrero recordó que "todos estamos en una situación horrible y por eso el Gobierno no puede ayudarnos tampoco, así que tenemos que buscar maneras".

Incluso, dijo que durante los últimos días "he oído mucho de lo que se hizo con Avianca y también sé que son cosas diferentes, pero también es bueno darle la importancia que tienen estos espacios. Por supuesto Avianca interconecta al país entero y hay otros intereses diferentes".

Reconoció que la situación "hace que el arte se vuelva absolutamente precario (...) seguimos trabajando en la virtualidad pero este lugar se está llenando de polvo, este espacio no puede esperar más y no tenemos ningún tipo de soluciones".

Dijo que aunque el cierre fue la última opción que pensó, "este espacio no puede esperar más y no tenemos ningún tipo de soluciones. El tema virtual es muy difícil de monetizar todavía, ha habido funciones muy interesantes pero no es una constante. Esto hay que preservarlo, es un espacio abierto para el público y la cultura y ojalá podamos encontrar maneras de no cerrar".

Finalmente, Alejandra Borrerro manifestó sentir "un vacío muy grande en el alma", ante esta decisión obligada por cuenta de la pandemia.