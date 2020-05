Entretanto Nicolás Pareja, director del periódico El Universal aseguró con respecto a la prensa que los periodistas contribuyen con la corrupción "cuando aplauden a los dirigentes que le hacen daño a la región. Además, resalto la crítica en cuanto al recibimiento de dádivas por callar la verdad”.

Añadió que “cuando hablamos de omisión es porque no investigamos, no opinamos o no profundizamos en los temas de interés; esos son los graves problemas que estamos combatiendo”.

“Los intereses políticos distorsionan muchas de las cosas que tocan y algunos periodistas prefieren complacer al político e, incluso a veces, no sale la verdad para favorecer una corriente; se trata que los medios estén divididos en dos secciones: gerencial o editorial”, aseveró Pareja.

Ante esta última declaración, el moderador Juan Gossaín expresó: “Una cosa es la empresa periodística y otra el periodista, quien está para informar”.

En el foro "Cartagena al rescate de sus valores" se sumó el sacerdote y director del Instituto Emaús, José Rodríguez, quien indicó que primero se debe considerar que los valores son ideales y metas que los individuos pueden alcanzar.

“Yo pienso que tenemos que establecer una relación concéntrica para que haya una alimentación constante. El primer valor es el de la corresponsabilidad en este momento; nuestra falta de corresponsabilidad nos ha llevado a vivir la inteligencia de tortuga, solo sale cuando se va la amenaza”, dijo el sacerdote en su discurso .

Pobreza conduce a corrupción, pero la corrupción conduce a más pobreza: Gossaín

El gerente de Aguas de Cartagena, Jesús García, en medio del foro expresó que la corrupción es la causa que haya índices altos de pobreza.

"Esto se da desde la no ejecución de obras o enriquecimiento inadecuado. El nivel de corrupción de la que todos somos responsables, es causal de esto”, señaló.

Al respecto, Gossaín expresó: “La pobreza conduce a la corrupción, pero la corrupción conduce a más pobreza”.

Además, dijo que “no es posible esperar buenos gobernantes donde hay malos electores; no es posible esperar que haya buenos electores cuando los candidatos son malos”.

El perfil de un nuevo ciudadano

Este foro llevó a los panelistas a evaluar las condiciones de la ciudadanía en cuanto a su solidaridad en medio de la crisis.

“Un ciudadano en Cartagena debe tener el valor de la solidaridad, que tenga la capacidad de cooperar. Ese ser humano que, al sentirse solidario, piense en colectivo y tenga pertenencia y así saldría un perfil para un nuevo ciudadano”, explicó la rectora del colegio Aspaen, Soraya Jaime.

¿Cuál es el papel de la iglesia católica para construir un nuevo ciudadano o un nuevo gobernante?

El sacerdote José Rodríguez aseguró que el papa Francisco se ha convertido "en una figura de autoridad y propone un hombre nuevo", en la invitación que les lanza a los nuevos líderes del mundo.

"En la transmutación del sentimiento, cuando el ser humano llega a lo más bajo, comienza un impulso de salida que lo lleva a la solidaridad. Pero esto nace de una profunda crisis; allí el papel de la iglesia es preponderante porque ayudará a formar conciencia moral de creyentes y de los no creyentes”, expuso el religioso.

Sobre este punto y en el caso de Aguas de Cartagena, su gerente aseguró que "se trabaja en el principio de la integrida. Es decir, tienes que hacer lo correcto aunque nadie te mire, con acciones y pruebas claras. Esto implica el trabajo en familia, en el barrio o en el entorno que nos toca vivir”.

En su intervención, Juan Gossaín añadió que la estructura de la justicia también está necesitando una reforma urgente para recuperar valores.

“Cuando vemos desfilar por las calles a aquellos que no han cumplido, esos que deberían estar presos y no lo están, pues la justicia no está haciendo nada. Y es una mala jugada porque la prudencia no la adquieren en la etapa de castigo, la clave está en la manera cómo se escogen los jueces y magistrados”, señaló.

Al cierre del foro virtual "Cartagena al rescate de sus valore", los panelistas coincidieron que se debe trabajar en la esperanza, en la corresponsabilidad para construir la ciudad, en la mención de buenas noticias, en una campaña pedagógica que permita recuperar la identidad del ser cartagenero y en empoderarse de lo que realmente tiene la ciudad.