En diálogo con RCN Radio, el escritor argentino Martín Caparrós habló de su nuevo libro 'Ñamérica', el término bajo el que quiere entender y definir a los 20 países latinoamericanos que comparten el mismo idioma, con culturas y también problemas similares.

"El intento de este libro es tratar de volver a mirar la región como un conjunto y tratar de contarla y pensar qué es".

Hay mitos sobre América Latina que llaman la atención y que Caparrós quiere tumbar. "La primera tiene que ver con que, desde fuera, pero nosotros también seguimos teniendo la idea de que la nuestra es una región básicamente rural, que se define por su naturaleza, sus montañas, sus ríos, bosques, llanuras, y todas esas cosas; eso era cierto hasta hace unos 50 años cuando más de la mitad de la población vivía en zonas rurales. Ahora, el 80 % de la población vive en ciudades, lo que hace que sea la zona del mundo con mayor proporción de población urbana".

Cuando empezó a pensar en el libro, Caparrós dice haber emprendido viaje por esas ciudades a donde migraron los que antes vivían en el campo, para entenderlas y contarlas.

El nombre del nuevo libro, presentando en Colombia este miércoles, nació de la ausencia de una palabra que explicará a la región.

"Decidí que era mejor centrarme en los 20 países donde hablamos el mismo idioma (...) me parecía que este fenómeno de 20 países con un mismo idioma que es único en el mundo, valía la pena ser mirado con más detalle. Me faltaba un nombre para eso. De alguna manera el estandarte del castellano es la Ñ y ahí se me ocurrió Ñamérica".

¿Cuál es la capital de Ñamérica?

El escritor cuenta que un expresidente ecuatoriano sugirió que Miami, en Estados Unidos, era la capital de los latinoamericanos.

"Lo incluí en mi recorrido y búsqueda y encontré que había un error de género. Miami es el capital, no la capital; es una fuga de dinero de América Latina, pero también se concentran ahí muchos migrantes y se crea en Miami un amalgama de gente de otros países que no se crea en sus propios países. En Miami, para otros, todos somos latinos".

En el libro, entre otras cosas, también se evidencia cómo, al contrario de lo que debió suceder por la cantidad de gobiernos de izquierda en la región, no hubo diferencia en la reducción de la pobreza.

"Es curioso porque, con datos y cifras, se ve muy claro que en Ñamérica, excluyamos a Brasil, la reducción de la pobreza de los primeros 15 años de este siglo fue muy semejante en gobierno de izquierdas y de derechas. Perú y Colombia no redujeron menos la pobreza que Bolivia y Ecuador y esto pone una seria duda porque, si un gobierno de izquierda no es capaz de reducir más la pobreza, es improbable que sea una política de izquierda.

¿Qué pasó cuando España conquistó América?

Caparrós dice haberse sorprendido con el resurgimiento de los debates sobre la conquista de América y las peticiones de países como México de disculpas por parte de España.

Para el argentino, estos son "trucos nacionalistas para que no se mire lo suficiente para adentro", pero también, sin desconocer que fue uno de los momentos más dramáticos de la historia, retomar la discusión es como estar "inventando una especie de paraíso precolombino, aunque hay suficientes relatos como para saber que pasaba todo lo contrario". "Es una falacia extraordinaria".