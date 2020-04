Fashion Week digital de México tendrá a Colombia como protagonista

La moda colombiana será protagonista en la primera edición virtual del Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, que llegará al mundo a través de la plataforma digital Youtube durante tres días y con el que busca asegurar que esta industria y los miles de empleos que crea, sigan adelante.

Según explicaron los organizadores del evento, "nuestro futuro dependerá de que el extraordinario mosaico de mujeres y hombres de la moda sumemos el talento individual para crear valor colectivo. La respuesta positiva de la moda mexicana ante la crisis es sencilla, unirnos para dar un mensaje global 'It’s we, not me' (somos nosotros, no yo)".

Se trata de la primera edición de un evento de estas características que emplea los canales digitales con diferentes actividades en su agenda y parrilla, donde estará la participación de la diseñadora colombiana Pepa Pombo, quien presentará su colección el próximo domingo 26 de abril.

"Estamos emocionados de que el Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City llegue a YouTube para conectar con todos los fanáticos de la moda alrededor del mundo. YouTube ha sido el destino global para contenido de moda y belleza desde su creación, y estamos seguros de que los usuarios vivirán una experiencia única desde sus casas", comentó Alejandra González, gerente de alianzas con socios estratégicos de YouTube en México.

Por su parte, la presentadora y modelo colombiana Laura Tobón también se convertirá en una de las embajadoras del evento, donde viene trabajando en Mexico debido a su participación en varias producciones de moda en la televisión azteca.

"YouTube es el pilar de esta nueva etapa de Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, construyendo, ladrillo por ladrillo y view por view, el futuro crecimiento de las plataformas de experiencia hacia el mundo online en América Latina”, recordó Cory Crespo, vocera de este evento.