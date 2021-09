Pese a que autores como Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince, Juan Gabriel Vásquez, Pablo Montoya o Pilar Quintana, no fueron invitados a la Feria del Libro de Madrid (España) según cifras del Gobierno, cerca de 4.500 obras de autores colombianos están presentes en el evento literario.

De acuerdo con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, "la crítica de los escritores e intelectuales es necesaria".

En recientes declaraciones a la agencia de noticias Efe, la funcionaria sostuvo que no había ninguna naturaleza política, sino que "se consideró que ellos ya no necesitaban presentación en sociedad, porque los conocen ya suficientemente y no necesitan presentación en sociedad".

Por su parte, el escritor Darío Jaramillo indicó que esta edición es la primera vez en 15 años en la que ha sido invitado por el Gobierno colombiano. "Nunca me sentí discriminado. Lo que pasa es que no hay cama para tanta gente. Si están ausentes, es que no quisieron venir, por nada más", dijo.

"Política y literatura por definición van juntas, pero cada uno lo enfoca como quiere", agregó.

Entre tanto, el embajador colombiano en España, Luis Guillermo Plata, prendió la controversia el miércoles pasado en una presentación pública, cuando dijo que no quería que la "feria literaria se convirtiera en una feria política", sugiriendo que el gobierno trató de "tener cosas neutras" entre los invitados.

Horas después el diplomático negó un veto a los escritores que pudieran ser opositores al gobierno y se disculpó por sus declaraciones.

A las actividades del pabellón de Colombia se sumarán en los próximos días la representación del Carnaval de Barranquilla, que además de llegar a la feria, tiene previsto recorrer algunas calles de Madrid.