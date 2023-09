Fernando Botero sobre sus obras: "nunca pinté gordas"

En horas de la mañana de este viernes 15 de septiembre una noticia acongojó a los colombianos. El pintor y escultor colombiano Fernando Botero murió en Mónaco a los 91 años tras varios días con complicaciones de salud que no logró superar.

Botero, artista colombiano más representativo, impuso un estilo que es muy fácilmente de reconocer. Sus retratos de personas de gran volumen siempre fueron su marca característica. En muchas ciudades se pueden encontrar sus obras de arte, y donde no las hay, esperan con expectativa que llegue alguna exposición.

Sin embargo, y aunque todos conocen sus obras como Las gordas de Botero, el mismo artista siempre decía que él no pintaba gordas, hecho que sorprende a las personas.

"Boterismo" es el término inspirado el Fernando Botero que se usa para describir esta manera de "inflar" o "rellenar" las figuras y darles el aire monumental característico de este artista. Y es que en esto radica el éxito Botero, en que todas sus obras son consistentemente gorditas.⁠⠀

"Es inevitable que las llamen así, qué se le va a hacer. No me molesta, no. La gente las ve así y la obra ya les pertenece a ellos (...) nunca he tenido amores con gordas, lo juro. Mi mujer es flaquísima. Lo cierto es que las gordas nunca fueron mi tipo. Yo he dicho toda mi vida que jamás he pintado una gorda y no me creen, pero es cierto, yo pinto el volumen, no pinto gordas", contó en una entrevista que dio cuanto tenía 80 años.

⁠¿Cuál fue el origen de sus obras?

Su inspiración inició cuando durante un viaje a México se le ocurrió hacer una pintura de una mandolina, que es un instrumento muy redondo con un pequeño agujero.

Botero se enamoró del volumen del instrumento y decidió explorar las formas rellenitas y redondas, aunque siempre se rehusó a llamar "gorditos" a sus creaciones, ya que sus modelos no son personas obesas, sino gente normal y que él exagera las proporciones intencionalmente. Según él, así se resalta la belleza natural de las personas y de los objetos.⁠⠀

Botero le gustaba que sus obras representen el volumen exagerado para representar la monumentalidad, es decir, para que sus obras parezcan monumentos. Estas son algunas de sus esculturas donde podemos ver esta cualidad.⁠⠀

El artista también creía que acentuando las curvas naturales de las formas automáticamente les añade sensualidad, por eso sus obras más famosas son de mujeres que aluden a la sexualidad femenina y a la maternidad. Aunque muchos podrían argumentar que las obras de Botero, más que sensuales, son tiernas e infantiles.⁠⠀

Ahora, después de su muerte, al igual que con muchos artistas, sus obras podrían tomar aún mayor relevancia.

