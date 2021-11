Festival de música barroca es un espacio de libertad: Ramiro Osorio

Hace más de 400 años, y durante siglo y medio, se desarrolló y estuvo en su apogeo un período histórico de la música conocido como el barroco. Algunos musicólogos señalan al italiano Claudio Monteverdi como uno de sus precursores desde que compuso la ópera “Orfeo” hacia 1600. Después vinieron otros genios que hasta el día de hoy nos han emocionado con su legado musical.

Hasta el día de hoy como podremos darnos cuenta con la quinta versión del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, denominado en esta oportunidad “Bogotá es barroco: Bach, Händel, Vivaldi”. El festival se llevará a cabo de forma presencial del 12 al 15 de noviembre en 12 escenarios de siete localidades de la capital colombiana, encabezados por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, epicentro del certamen internacional.

Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor, es fundador, alma, nervio y gestor del festival. Para él, “la música clásica es un patrimonio de todos, es una música que nos toca el corazón así nunca hayamos sabido nada de música. Y una de las músicas que más nos sorprende, que más nos llega, que más nos conmueve, es el barroco. Es una música que tiene unas armonías, que tiene una fuerza tal que de verdad enriquece nuestra vida”.

Reconocidos ensambles, directores, agrupaciones y solistas de once países interpretarán con instrumentos de época –laúd, clavecín, órgano, viola da gamba, violoncello da spalla- 31 conciertos con lo mejor y más preciado del prolífico repertorio de los tres máximos exponente del barroco: los compositores Johann Sebastian Bach (1685-1750), Georg Friedrich Händel (1685-1759) y Antonio Vivaldi (1678-1741).

Estos conciertos se enmarcan en dos hitos de la música clásica, barroca y sacra de todos los tiempos: la Misa en si menor de Bach, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá bajo la dirección de Carlos Mena (España), que será el concierto de inauguración y tendrá la participación del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Coro de Cámara de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana; y el Mesías de Händel, interpretado por la Lautten Compagney Berlín bajo la batuta de Wolfgang Katschner (Alemania), que será el concierto de clausura y contará con la participación de los solistas Cornelia Horak, soprano de Austria; Carlos Mena, contratenor de España; Benedikt Kristjánsson, tenor de Islandia; José Coca Loza, bajo de Bolivia, y la Sociedad Coral Santa Cecilia.

Sobre las repercusiones sociales y emocionales que tendrá el festival para los colombianos, el maestro Osorio considera que “en este momento en que hemos pasado este año y medio tan duro, tan difícil, toda la sociedad, todas las personas, esta música va a ser realmente un motivo de esperanza, de recuperación, de aliento. Va a renovar el ánimo de nuestra sociedad”.

¿Quién es el mejor?

Preguntado sobre su músico preferido del barroco, no se compromete con uno en particular y explica su postura: “A mí personalmente me encantan los tres compositores. Para momentos en que necesito así como mucha alegría me encanta oír a Vivaldi. Para momentos de mucha profundidad, de concentración, me encanta oír a Bach. Y también para momentos así de esparcimiento, donde necesito respirar con profundidad y llenarme de alegría, escucho a Händel”.

Desde 2013 tuvieron que pasar Beethoven, Mozart, los románticos rusos y otros románticos como Brahms, Schubert y Schumann por los cuatro festivales anteriores de música clásica de Bogotá para llegar a este venturoso estadio del barroco con Bach, Händel y Vivaldi a la cabeza.

“Nosotros en 2013 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo decidimos crear un festival de música clásica. En 2012 Bogotá fue reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Música. Era la sexta ciudad en el mundo que se reconocía y era la primera en América Latina”, recuerda Ramiro Osorio, quien fuera el primer ministro de Cultura de Colombia. Ahí nació toda esta maravilla.

Una maravilla que no pretende ser sólo para una minoría privilegiada de conocedores, sino para el conjunto de la sociedad y para nuevos públicos. De este modo, el maestro considera: “Por fortuna nuestros escenarios antes que todo son espacios de libertad. Entonces, yo creo que hay que ir sólo con el deseo de disfrutar, de gozar de esta música que sin duda enriquece nuestra vida. Hay que ir vestido con comodidad, no hay ningún protocolo especial para la música clásica. El único propósito que hay que tener es el de gozar, el de entregarse al disfrute con esta música interpretada de forma tan maravillosa como la tendremos en el festival”.

Después del encierro, de la cuarentena, de la incertidumbre, de la desesperanza, Bogotá se cubre con la música barroca que inspira y sana. Para ello el festival contará en cuatro días intensos e inmensos con orquestas, ensambles, directores y artistas provenientes de España, Alemania, Francia, Austria, Bolivia, Suiza, Hungría, Argentina, Rusia, Reino Unido, Islandia y, por supuesto, Colombia. De esta forma, el público podrá vivir y disfrutar de la riqueza y profundidad del estilo barroco, tanto en el repertorio sacro como en el profano, tanto en sus armonías como en sus ornamentos, tanto en su refinamiento como en su bella complejidad.

Todos los detalles de la programación se pueden consultar en la página web www.festivalmusicaclasicadebogota.org