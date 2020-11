Festival Estéreo Picnic alista edición virtual en diciembre

El Festival Estéreo Picnic alista una edición virtual que se realizará del 11 al 13 de diciembre, en la que recordará los mejores momentos y artistas que han pasado por sus tarimas en estos diez años de existencia.

De acuerdo con los organizadores del evento, "en las retransmisiones volveremos a bailar y cantar con Sam Smith los hits de la década, reviviremos algunos de los headliners más destacados como Nine Inch Nails o Wiz Khalifa, el inolvidable show de The xx, la celebrada St. Vincent o el misterioso recital de TV on The Radio en 2012".

Asimismo, el 'Club Virtual' será el espacio digital para los sets exclusivos de Anastasia Kristensen, Bitter Babe, Dengue Dengue Dengue, Dj Python, Dubfire, Amanda, Dj Tennis, Verraco, Julianna y otros artistas.

"Los contenidos especiales los encabezan el concierto de inauguración el viernes 11 de diciembre con Vicente García y la Fiesta de Cierre el 13 de diciembre con Julio Victoria, ambos en una transmisión vivo desde el Movistar Arena", recordaron los responsables del evento.

Durante la edición virtual del evento habrá entrevistas con bandas internacionales y homenajes a los actos y héroes que definieron los 10 años de 'Un mundo distinto', como los Creyentes, Gorillaz, Jack White, New Order, The Prodigy, Underworld, Red Hot Chili Peppers y The Strokes.

"El Festival Estéreo Picnic Online será una experiencia gratuita y un homenaje a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 10 años. Adicionalmente, contaremos con una experiencia VIP que tendrá acceso a contenidos exclusivos, conciertos transmitidos en vivo y meet and greets especiales".

Finalmente, los creadores de Estéreo Picnic manifestaron que "ante la imposibilidad de poder celebrar con todos ustedes como nos lo merecemos, seguimos resistiendo y esperando que llegue el momento de poder volver. Los extrañamos con todas nuestras fuerzas y así sea a la distancia, esperamos conectarnos con ustedes".