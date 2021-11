Gran temporada 2022 del Teatro Mayor: España, país invitado de honor

En el marco de una extraordinaria programación, España será el país invitado de honor a la temporada 2022 del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Además, la programación contará con una Ventana Vasca y un Foco Noruega.

Invitados nacionales e internacionales de primer nivel, orquestas sinfónicas, lírica, música antigua y de cámara, voces del mundo, música colombiana, teatro y danza se harán presentes en el escenario del Teatro Mayor el próximo año.

Le puede interesar: Ave María Awards, el evento que premia lo mejor del cine católico

Entre los artistas y grupos más destacados se encuentran el gran tenor polaco Piotr Beczala, la compañía japonesa de danza butoh Sankai Juku, la célebre pianista de Georgia Khatia Buniatishvili, la Orquesta Academy of St. Martin in the Fields y la escritora, dramaturga y actriz argentina Camila Sosa Villada.

De acuerdo con el Teatro Santo Domingo, también estarán presentes importantes exponentes del canto lírico como el tenor mexicano Ramón Vargas; la soprano argentina Verónica Cangemi, de exitosa participación en el reciente Festival Bogotá es Barroco, y la mezzosoprano checa Magdalena Kožená, quien actuará junto a la Venice Baroque Orchestra.

En su calidad de país invitado de honor, España traerá artistas de diversas disciplinas. En el flamenco se destaca Eduardo Guerrero, quien presentará su espectáculo ‘Sombra efímera II’. En la temporada de música antigua se presentará el violagambista catalán Jordi Savall, uno de sus máximos conocedores e investigadores en el mundo y cofundador de una de las orquestas de interpretación histórica más reconocidas de Europa, Le Concert des Nations.

Así mismo, el Trío Acento, compuesto por tres destacados intérpretes de violín, viola y violonchelo, estará en la temporada de música de cámara, y como parte de la Ventana Vasca se presentará el cuarteto Sigma Project.

Importante presencia de la lírica

La lírica tendrá en 2022 una presencia destacada con la participación del mencionado tenor polaco Piotr Beczala, considerado una de las voces más cultivadas en el ámbito internacional y quien ha personificado, entre muchos otros papeles, al Duque en ‘Rigoletto’, de Verdi, y a Rodolfo en ‘La Boheme’, de Puccini, óperas que se han presentado en la Ópera Metropolitana de Nueva York y en el Teatro La Scala de Milán.

Ratificando el compromiso del Teatro Mayor con el desarrollo de la ópera en Colombia, a finales de agosto se presentará ‘Las bodas de Fígaro’, de Wolfgang Amadeus Mozart, bajo la dirección musical del austriaco Martin Haselböck y la dirección escénica de Pedro Salazar.

Por su parte, la temporada de grandes conciertos contará con agrupaciones del Reino Unido, Holanda y Canadá. Se presentará la orquesta Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por el reconocido violinista Joshua Bell. Además, estarán la Sinfonia Rotterdam, que ha logrado un reconocimiento mundial gracias a su calidad musical y a la potente personalidad de su director, Conrad van Alphen, y la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Longueuil, con el director y violinista Alexandre da Costa y el pianista Jean Philippe Sylvestre.

Le puede interesar: Andrés Cepeda y la Filarmónica Joven darán concierto navideño gratis

En el marco del Foco Noruega se presentarán la agrupación Orkester Nord con el oratorio 'El triunfo del tiempo y del desengaño', de George Friedrich Händel, y el Engegård Quartet con obras de Mozart, Hayden y Schubert.

En la temporada de teatro, la escritora, dramaturga y actriz Camila Sosa Villada, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela ‘Las malas’, presentará la obra ‘Carnes Tolendas, retrato escénico de una travesti’. También se estrenará ‘Amo y criado (donde hay agravios no hay celos)’, de Francisco de Rojas Zorrilla, un clásico del teatro español, que será dirigido por Eduardo Vasco, uno de los directores más destacados de la actualidad en ese país. Esta última obra es una coproducción del Teatro Mayor, el Teatro Libre y el Festival del Teatro Clásicos en Alcalá (España).

Por último, según informaron los organizadores, la programación del Teatro Mayor incluirá los entrañables festivales de Tango y Fado con la presencia de algunos de los mejores y más representativos exponentes de estos tradicionales, nacionalistas y nostálgicos géneros musicales.

Le puede interesar: La enfermedad que impide que el pequeño Yanfry crezca con normalidad

El Teatro Mayor, liderado por su director, Ramiro Osorio, hizo el lanzamiento de la temporada 2022 en un cálido acto que se realizó en el Teatro Estudio del Santo Domingo y que tuvo como jubiloso y fraternal colofón a la Novena Sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la batuta del maestro sueco Joachim Gustafsson.