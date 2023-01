Hay Festival: Juanes estuvo en Cartagena para presentar libro sobre su vida

Con un lleno total en el auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena se realizó la presentación del libro 'Juanes: 1.577.836.800 segundos', del periodista colombiano Diego Londoño, que narra lo que ha sido la carrera del paisa, con ocasión de sus primeros 50 años de vida.

Allí estuvo presente el cantante, en conversación con el periodista Juan Esteban Lewin, donde recordaron momentos memorables de lo que ha sido la vida de Juan Esteban Aristizábal.

“Conocí a Diego hace cuatro años, cuando fui a visitar a mi mamá a la casa y él había escrito un libro sobre la vida de Andrés Calamaro. Ahí me puse a leer el libro y me encantó, me impactó mucho la forma de escribir de Diego, la poesía. Él fue a mi casa y le dije dentro de tres años y medio cumplo 50 años y allí propuse que hiciéramos algo parecido a lo que él aceptó”, expresó el paisa.

“Para mí la música desde muy pequeño significó la forma más clara de relacionarme con el universo. En mi casa mi papá siempre estaba cantando música de Garzón y Collazos, de antaño y mis hermanos todos tocaban a Gardel. Crecí en ese ambiente musical”, dijo el cantante.

Pese a su amor por la música, Juanes contó que estudió ingeniería, publicidad, solo un semestre cada uno, para luego estudiar diseño industrial, en la cual solo le hicieron falta tres materias para graduarse. Fue allí cuando decidió emprender su rumbo netamente en la música; su burbuja, su sueño y la que hace vibrar su alma.

Explicó el colombiano que, en sus 50 años de edad, ha tenido altibajos, en los que se ha sentido ‘quemado’, ante el cansancio vivido por no parar. Hoy en día dice sentirse pleno y de como está en estos momentos su carrera musical.