“He disfrutado en Bogotá de un programa que no existe en España”: embajador Arístegui

Las relaciones culturales entre España y Colombia son cada vez más estrechas, profundas y de mayor relevancia. Prueba de ello es el concierto del reconocido guitarrista clásico Pablo Sáinz-Villegas, uno de los mejores del mundo, que se realizará el próximo 8 de septiembre en el Teatro Mayor como parte de la temporada 2023 en la que España es el país invitado de honor.

Así lo acredita el embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui. “El magnífico concierto que ha organizado el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en colaboración, entre otros, con la Embajada de España en Colombia, lo que pretende es reflejar la excelencia, la diversidad de la cultura española, sí, de la cultura española y colombiana porque es un concierto que va a tener un protagonismo colombiano fundamental a través de la Orquesta Juvenil (de la Filarmónica de Bogotá). Y también europeo, no, porque yo creo que en la excelencia en los artistas, la excelencia en el programa, se suma la diversidad en lo que queremos reflejar de España, que también es decir reflejar la diversidad de Europa y las prioridades de España durante esta presidencia de seis meses”, sostiene.

La presidencia a la que se refiere el embajador español en su diálogo con la emisora virtual RCN Clásica es la del Consejo de la Unión Europea, que España asumió desde el pasado mes de julio y que ejercerá hasta diciembre de este año.

¿Qué significa que España ostente la presidencia del Consejo de la Unión Europea? “Significa que España, que siempre se presenta y actúa en los foros de la Unión Europea como un socio estratégico de América Latina-Caribe, lo hace siempre, pero durante el período de la presidencia semestral, que empezó en julio y termina en diciembre de este año, lo que va a hacer es ejercer su función, atribuida por los acuerdos entre los socios europeos, de aportar un valor añadido con un énfasis especial en América Latina-Caribe”, explica Arístegui con su afabilidad de origen vasco.

Lo mejor de la cultura española

España, que goza –como Colombia- de ser por segundo año consecutivo invitada de honor del Teatro Mayor, ha presentado este año para deleite del público bogotano una serie de espectáculos musicales, dancísticos, alternativos, vanguardistas y de teatro del más alto nivel, que representan lo mejor de la cultura española e iberoamericana.

“Ha sido un año intenso y también yo creo que muy rico en oferta, en oferta de música, en oferta de artes escénicas, en oferta de teatro y algunas otras producciones muy originales y yo creo que muy vanguardistas”, afirma el diplomático.

“El director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Ramiro Osorio, y su magnífico equipo –y no me quiero dejar a nadie fuera de productores, escenógrafos, músicos, administradores, en fin- han hecho un esfuerzo enorme para que realmente el acento español este año en el Teatro Mayor sea un acento, de nuevo, excelente y diverso. Yo he tenido la ocasión de disfrutar en Bogotá de un programa que me gustaría que existiera en España”, advierte.

Y reconoce: “Promocionar la cultura española en Colombia es fácil porque yo creo que la cultura española en Colombia y la colombiana en España forman parte de un sumatorio superior, mayor, que es la cultura iberoamericana, y entonces es fácil atraer al público, es fácil convencer a los patrocinadores para tener la mismas o mejores producciones que hay en mi país aquí en Colombia”.

Considerado uno de los eventos culminantes de la temporada, el concierto del guitarrista Pablo Sáinz-Villegas será el próximo 8 de septiembre a las 8 p.m. en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El notable artista interpretará el célebre, bellísimo y conmovedor Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, en compañía de la Orquesta Juvenil de la Filarmónica de Bogotá.

Para terminar su ameno y revelador diálogo con RCN Clásica, el embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui, nos dejó este esperanzador augurio: “La comunidad eurolatinoamericana, la comunidad birregional, es por tradición, por cultura, por principios y por la apuesta por la democracia probablemente el espacio de mayor prosperidad y futuro del mundo”.