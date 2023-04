Javier Santaolalla, uno de los invitados estelares de la Filbo 2023, cancela a última a hora

Javier Santaolalla Camino es un ingeniero y doctor en física que se ha vuelto muy popular en redes sociales, principalmente en YouTube, donde su canal, Date un Vlog, suma cerca de 2,5 millones de suscriptores.

Santaolalla Camino hace parte de una cohorte de youtubers, sobre todo españoles, que han demostrado que los temas en apariencia complejos pueden ser atractivos para públicos amplios. Otros nombres reconocidos son los de Antonio García Villarán, quien hace análisis sobre arte, y Jaime Altozano, que habla de música.

Asó que cuando la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) anunció que Santaolalla Camino sería uno de sus invitados, muchas personas interesadas en la ciencia (e incluso en la creación de contenidos para redes) celebraron. Lastimosamente, este doctor en física se vio obligado a cancelar su participación en la Filbo, y lo hizo cuando apenas faltaba un día para su primera charla.

"Malas noticias. Por motivos de salud no he podido viajar a Colombia, por lo que no asistiré a la Filbo. Millones de disculpas a quienes tenían tantas ganas de verme. Espero poder ir pronto y conocerles", escribió en Instagram.

