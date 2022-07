La exposición de Banksy llega a Bogotá

En la capital del país se realizará la exposición de Banksy, el misterioso artista británico, que se presentará desde el 1 de octubre en el Centro Nacional de las Artes Teatro Colón, y que incluirá más de 100 obras originales.

Además, también habrá esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías. RCN Mundo le preguntó a diferentes artistas grafiteros que están en Bogotá sobre si este arte es valorado en la capital, y según resaltan es importante que las personas valoren más este arte en la sociedad.

“El arte de la calle está ahí hace 20 años no solamente en Colombia sino a nivel mundial y básicamente no va a estar sino empezar a entenderlo y abrir los ojos bien para darse cuenta de su riqueza y de su diversidad (...) la gente que no ve el arte de calle o que considera que son meros rayones básicamente no ha logrado despojar su alma del prejuicio del vandalismo”, destacó DjLu, artista colombiano.

Por primera vez, en Bogotá 'Banksy: genio o vándalo', será una exhibición que presentará más de 100 obras del artista británico, considerado como uno de los exponentes más importantes del 'Street Art'.

“Será una experiencia única donde los visitantes se sumergirán en el controvertido universo artístico del grafitero más influyente de la actualidad. Su polémico estilo aborda temas como la política, la cultura y la ética”, indicó TBL.

Con base en esta premisa, en la exhibición se admirará la imprescindible 'Girl with Balloon', similar a la destruida por el artista en la subasta de Sotheby's en Londres; su retrato de Lenin, los fumadores de cigarrillos 'Fallen Angels', o su explosivo 'Monkey Detonator’, entre otras.

“Cada una de estas piezas cuentan con su propio certificado de autenticidad y provienen de colecciones privadas, con la colaboración de Lilley Fine Art/Galería de Arte Contemporáneo”, mencionaron.

Banksy: Genio o vándalo, es una exhibición que aparte de las obras físicas cuenta con experiencia VR que conectará al público con el universo del artista. “Un exclusivo material creado especialmente para la exhibición, donde los asistentes tendrán el privilegio de viajar en el tiempo a través de las piezas del artista”, indicaron.

Tipos de tickets: