La Filarmónica Joven de Colombia confirma gira por Europa.

La Filarmónica Joven de Colombia, la cual está dirigida por Andrés Orozco-Estrada, representará en su gira por Europa la esencia cultural y artística de Colombia, donde visitara los más grandes escenarios del viejo continente.

Este proyecto dio inicio en el año 2010, cuando la Fundación Bolívar Davivienda creó la La Filarmónica, con el propósito de fortalecer proyectos de vida y el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes, que más allá de ser músicos, son agentes de cambio que enseñan e inspiran a las nuevas generaciones de jóvenes.

Los críticos internacionales junto con el público conocedor de Estados Unidos y Europa, la consideran una de las mejores orquestas de Sudamérica, ya que han ampliado su oferta en formación de emprendimiento, innovación, pedagogía musical, y trabajo en el acompañamiento de diversas iniciativas de educación musical sinfónica en Colombia.

Durante su trayectoria ha tenido importantes alianzas, entre las que destaca la Federación Europea de Orquestas Nacionales Juveniles, Global Leaders Program, Orchestra of the Americas, Classical Next, Kronos Quartet, entre otras.