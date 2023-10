La metonimia: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”

La otra vez escribí una columna que titulé “Yo tengo un Botero” . Para titularla utilicé, casi de manera natural, una figura retórica o tropo del lenguaje denominado metonimia.

Pero, ¿qué es una metonimia? De acuerdo con el “Diccionario de la lengua española”, metonimia es un “tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada, etc.; p. ej., las canas por la vejez; leer a Virgilio, por leer las obras de Virgilio; el laurel por la gloria, etc”.

A estos ejemplos se puede sumar perfectamente el del título de mi citada columna: “Yo tengo un Botero”. Por supuesto, de lo que trata el artículo es de que yo tengo colgado en un muro del apartamento un cuadro o una obra del artista Fernando Botero, que lamentablemente murió hace unas semanas. Aunque más que un original del maestro antioqueño, lastimosamente lo que tengo es una reproducción de uno de los emblemáticos y voluminoso bodegones pintados por él. No faltó quien me preguntara que cómo así que yo tengo un Botero en la casa.

Conté que la sala de la casa parecía una galería de arte porque también hay un Picasso, un Monet y un Van Gogh. Aclaré que todas son reproducciones que he conseguido en distintos museos del mundo. Ya quisiera yo tener un Botero o un Picasso originales. No obstante, eso no es culpa de la metonimia ni tiene que ver con ella.

Con ella sí tienen que ver algunas clases y ejemplos de metonimia, a saber:

La causa por el efecto

Le hizo daño el sol (el calor del sol)

El efecto por la causa

Ganarás el pan con el sudor de tu frente (con el trabajo)

Continente por contenido

Tomar una copa (el contenido de una copa)

El símbolo por la cosa o el concepto simbolizado

Juró lealtad a la bandera (lealtad a la patria)

El autor por la obra

Yo tengo un Botero (un cuadro de Botero)

El instrumento por el artista

Cervantes es la mejor pluma de la literatura española

El lugar por lo que en él se produce (denominación de origen)

Un Rioja (un vino de Rioja)

El objeto poseído por el poseedor

El primer violín de la sinfónica (el que toca el violín, el violinista)

La materia por el objeto

Un lienzo (por un cuadro)

La lengua española parece una infinita paleta de colores, está nutrida de matices y es muy rica en figuras retóricas o tropos del lenguaje como la metonimia. La sinécdoque y la metáfora son primas hermanas de aquella. Otro día hablaremos de ellas.