La RAE sigue reacia al lenguaje incluyente: no ha aceptado 'elle' como pronombre

La Real Academia Española (RAE) había incluido el pronombre 'elle' en su Observatorio de palabras, lo que llevó a muchos a especular sobre una posible apertura al lenguaje incluyente, algo con lo que la academia se ha mostrado reacia.

Sin embargo, el pronombre ya no aparece en el observatorio. Además, la RAE, en su cuenta de Twitter, ha llamado al 'elle' una "forma facticia [artificial]" y asegura que "su uso no está generalizado ni asentado en nuestra lengua", pese que hay personas que lo usan para referirse a quienes se identifican de forma no binaria (ni masculino ni femenino).

"Nos limitamos a señalar que en ciertos ámbitos se postula el uso de la forma facticia «elle» para aludir a quienes no se sienten identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes, pero su uso no está generalizado ni asentado en nuestra lengua", respondió la academia, el pasado martes 27 de octubre, a la consulta de un usuario.

¿Qué es el Observatorio de palabras de la RAE?

La RAE incluye en este observatorio palabras y acepciones "que no aparecen en el diccionario pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc.". Un ejemplo es el verbo 'loguear', usado como sinónimo de 'iniciar sesión' en una página o red social. Entonces, aunque 'loguear' está en el observatorio, la RAE recomienda utilizar otras palabras.

Además, la información del Observatorio "es provisional, pues no está contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro", dice la Real Academia, que hace énfasis en que la "presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso".

Esto explica por qué el pronombre 'elle' ya no está. Sin embargo, aún se puede ver en el caché de Google. Este es el enlace del Observatorio de palabras.

La RAE, cabe explicarlo, usa la etiqueta #RAEConsultas para resolver preguntas sobre el lenguaje, en redes sociales. Muchas veces explica términos que no están en su diccionario, como 'esfero'. Para eso recurre a otras fuentes, como el diccionario de americanismos.