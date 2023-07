“La vida es sueño” en el Teatro Mayor: una ópera del compositor Juan Pablo Carreño

“¿Qué es la vida? Un frenesí. / ¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción, / y el mayor bien es pequeño: / que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son”.

Sueños como la producción de la ópera en español “La vida es sueño”, basada en la obra clásica de Pedro Calderón de la Barca y cuya música fue compuesta por el maestro colombiano Juan Pablo Carreño.

Como se puede ver en la cita de uno de los soliloquios de Segismundo, su protagonista, un clásico del teatro del Siglo de Oro español escrito por Calderón en 1635 y al que Carreño le puso música con instrumentos de época cuatro siglos después.

“Esto es una ópera basada, como tú bien dices, en un texto de Pedro Calderón de la Barca, que es un texto fundamental del teatro del Siglo de Oro español, que es ‘La vida es sueño’. Efectivamente, no solamente es una ópera en español, sino en el español de Pedro Calderón de la Barca”, explica Carreño en diálogo con RCN Clásica.

“Es una lengua que tiene un ritmo que se canta a sí mismo, unas estructuras métricas bastante musicales, bastante operísticas, de hecho. Esta es una ópera para un ensamble barroco, para un ensamble de una orquesta que es la orquesta de ‘La Chapelle Harmonique’, una orquesta que toca los instrumentos de la época”, revela el ingenioso músico y compositor colombiano radicado en Francia.

“La vida es sueño” se estrena este viernes en Colombia en virtud del trabajo de dos creadores nacionales: el compositor Juan Pablo Carreño y el escritor Iván Olano, encargado del libreto. Tras recibir un encargo del Centro Nacional de la Música de Francia, el sueño se hizo realidad gracias a la coproducción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la orquesta francesa “La Chapelle Harmonique” y el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid: Clásicos en Alcalá.

Con el respaldo de la Embajada de Colombia en España, la ópera en español tuvo su estreno mundial en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid en dos funciones el 9 y 10 de junio pasado. Esta semana, el viernes 21 de julio a las 8 p.m. y el sábado 22 de julio a las 5 p.m., será su estreno en Colombia en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, bajo la dirección musical del francés Valentin Tournet y la dirección escénica del colomboargentino Alejandro Chacón.

Para Carreño, “es una apuesta que trata de evocar no solo una tradición, sino que trata de situar al auditorio en el contexto del siglo XVII, como tú dices, no solamente porque hay una orquesta barroca con un texto barroco, sino también porque la música está inspirada en el contrapunto del siglo XVIII, del siglo XVII, en las estructuras armónicas de algunos de los compositores de la época. Bach, por ejemplo, es un gran inspirador de esta ópera; es un compositor con el que yo dialogué escribiendo esta música”.

“Segismundo es el Hamlet español”

“Es una ópera que se busca a sí misma dentro del estilo barroco, pero con unos personajes que son de una modernidad, de una contemporaneidad, no: un personaje como Segismundo, un príncipe a quien su padre condena desde que nace a vivir en cuativerio por temor a un sueño que tiene su esposa, que él considera que es una profecía, en el que este hijo terminará derrocándolo”, evoca.

Según el destacado músico y compositor santandereano, “este Segismundo es el Hamlet español. Es un personaje que pasa, que transita por diferentes estados: por el estado de la bestia encerrada que crece en prisión toda su vida. Luego por el estado de la locura cuando lo despiertan en palacio y le dicen: ‘Usted es el hijo del rey’”. Y precisa: “Esa complejidad del personaje yo traté de expresarla musicalmente desde una perspectiva de un compositor del siglo XXI, evidentemente”.

Afincado en Francia hace un par de décadas, Carreño estudió composición en la Pontificia Universidad Javeriana con Guillermo Gaviria y Harold Vásquez y en Florida International University con Orlando Jacinto García. En París integró la clase de composición de Jean-Luc Hervé en el Conservatorio de Nanterre y en 2006 ingresó al programa de composición del Conservatorio de París, donde obtuvo un primer premio en 2010 bajo la tutela de Gérard Pesson.

La obra de Calderón de la Barca es un clásico de la literatura española y universal. Y, como todos los clásicos, siempre tiene algo para decirnos, siempre está vigente. Entonces, qué es “La vida es sueño”, le preguntamos al compositor. “’La vida es sueño’ es una reflexión sobre el sueño y la vigilia, no; sobre la realidad, lo que es real y lo que no es real. Yo creo que eso va más allá, no: es una reflexión casi que sobre la vida y la muerte”, nos contestó acerca de estos temas trascendentales, filosóficos y universales de que trata la pieza teatral del Siglo de Oro.

“El estreno de una ópera es un momento en el que uno puede estar seguro de que todo en la vida es posible. Si es posible estrenar una ópera, no hay imposibles, no hay nada que realmente no se pueda hacer”, concluye exultante el talentoso y profundo compositor santandereano, colombiano y universal Juan Pablo Carreño.

De acuerdo con los organizadores, el montaje de la ópera tendrá un elenco conformado por el tenor Andrés Felipe Agudelo, que encarna a Segismundo; la soprano Laura Gómez en el papel de Rosaura; el bajo venezolano Ernesto Morillo como Clotaldo; la mezzosoprano Paola Leguizamón, que interpreta a Clarín, y el tenor César Gutiérrez, quien canta a Basilio. Además, habrá un cuarteto coral integrado por la mezzosoprano Geraldine León, la soprano Ana María Ruge, el tenor Felipe Ceballos y el bajo Juan David González.

Como nos había dicho el año pasado Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en la presentación de esta temporada: “‘La vida es sueño’ es sin duda la obra cumbre del Siglo de Oro. Es una obra de teatro muy conocida, que se monta con mucha frecuencia. Es una obra bellísima de una profundidad extraordinaria, y tenemos la certeza de que con la obra, con la creatividad, con la calidad que caracteriza a Juan Pablo Carreño -y el libreto lo va a hacer Iván Olano Duque-, vamos a tener una ópera de mucho atractivo. (…) Es un punto de lo más sobresaliente que vamos a tener” en la temporada 2023, subrayó. Un sueño hecho realidad.