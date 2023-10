"Las distancias”, una novela sobre el hijo desconocido de Luis Carlos Galán

El nombre de Galán no se menciona

En esta novela de no ficción Luis Carlos Galán no aparece mencionado por su nombre, sino a través de un recurso literario y gramatical expresado alusivamente con el pronombre de la tercera persona del singular y en mayúscula: “Él”. Ocampo Madrid lo explica: “Esto tiene varias explicaciones. La primera es que, de todas maneras, quise curarme en salud, evitar algún problema con la familia paterna de mi protagonista”.

Y lo complementa: “En segundo lugar, hay un simbolismo profundo ahí y es que, aunque no hay ninguna intención revanchista -aquí no hay motivaciones de venganza o de alguna cosa por el estilo-, esta es la oportunidad de este protagonista de contar su vida. Además, con una circunstancias particular y es que cuando intentó contársela a los medios de comunicación no lo dejaron, no lo escucharon, le cerraron las puertas, porque no querían dañar la imagen de un mártir de la democracia colombiana”.

Y lo redondea: “Lo tercero -y esto es muy importante para mí, que le llegue a mis lectores, que le llegue a tus audiencias- es que, de todas maneras, esa novela tiene la pretensión de poder ser leída por cualquier latinoamericano sin tener que engancharse en que se trata de la historia de un líder colombiano asesinado a fines de los años ochenta”.

“Las distancias” es una historia emotiva, apasionante, conmovedora e histórica, entre muchas cosas, y una radiografía crítica de una sociedad pacata, feudal y violenta. “Esto realmente, José Luis, es una historia sobre la exclusión colombiana y latinoamericana, sobre la forma en que nos organizamos como sociedades con castas, con abismos, con unas rupturas insalvables, y, pues, maravilloso si como elemento adicional se trata de un hombre que pudo haber sido presidente de la república y que, además, es la víctima más connotada, el trofeo mayor que se llevó Pablo Escobar Gaviria”, explica el que fue editor y periodista político del diario “El Tiempo” en la época del terrorismo de la mafia en Colombia.

Contrario a lo que pudiera pensarse, esta novela no pretende desdibujar ni mucho menos la imagen de Galán, un mártir de la democracia, ni buscar ninguna clase de revancha en contra de un padre que estuvo alejado afectivamente toda la vida de su hijo mayor. Al contrario. “Conocer esta historia me hizo en lo personal engrandecer la imagen de Luis Carlos Galán. Y te explico por qué. Engrandecerla porque lo humanizó, pero además me generó una gran piedad por el personaje, por su tragedia personal de tener que vivir con una condena a muerte que se sabía inapelable, porque meterse con Pablo Escobar era saber que en algún momento te morías -enorme su valor por eso-, y lo segundo es guardar un secreto que en el fondo no era tampoco mayor cosa, no era tan grave en realidad, pero él si lo asumía –presumo yo y creo que es una interpretación lógica- como una falta gravísima, y tener que levantarse día a día sabiendo que ese día se podía revelar su secreto. Un secreto que para él podía dinamitar su carrera política”, afirma el autor con la misma emoción de sus lectores al leer el libro.

Eso quedó claro desde el primer momento. “La única exigencia que me hizo a mí Luis Alfonso Galán cuando me contó toda su historia y yo le propuse novelarla fue que no quería afectar para nada la imagen de Luis Carlos Galán, que hiciera el esfuerzo mayúsculo por no desdibujar a un héroe. Eso lo tuve clarísimo desde el comienzo y lo que intenté fue humanizar a un héroe”.

Modelizada por el autor de la novela, la reflexión final del hijo de Él con la empleada del servicio, de Luis Alfonso Galán Corredor, el ambivalente protagonista en primera persona de esta historia, es memorable: “Mi viejo se inmoló por convicción, por hastío, por ser consecuente, y hasta por soberbia. Mejor ser símbolo que ser presidente”.

Si no hubiera sido por Escobar, sin duda Galán habría sido el presidente de Colombia en 1990. De haber sido así, quién sabe si hoy tuviésemos un país mejor, más democrático, más decente, menos violento. Algunos queremos creer y soñar utópica y disruptivamente que sí. Nunca lo sabremos.

No obstante, al final de este extenso, revelador, hondo y emotivo diálogo con RCN Clásica, el escritor y periodista Sergio Ocampo Madrid, quien también tuvo el valor de escribir la novela “Las distancias”, cuya historia fue rechazada muchas veces por los medios, concluye con esta sentencia histórica y política: “El enorme valor de Luis Carlos Galán fue haber servido de dique de contención contra el narcotráfico para evitar o posponerlo en el tiempo, diferirlo en el tiempo, que Colombia se convirtiera en un narcoestado”.