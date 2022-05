Leonor Espinosa, escogida como la Mejor Chef Femenina del Mundo

La cartagenera Leonor Espinosa, propietaria del restaurante 'Leo' ubicado en Bogotá, fue elegida como "Mejor Chef Femenina del Mundo", patrocinado por Nude Glass, el más alto reconocimiento en el mundo de la gastronomía.

Este reconocimiento forma parte del próximo programa de 'The World’s 50 Best Restaurants 2022', cuya ceremonia principal tendrá lugar en Londres el próximo 18 de julio.

Según reveló ‘The World's 50 Best Restaurants 2022’ la ganadora de 'The World's Best Female Chef', auspiciado por Nude Glass, es la colombiana Leonor Espinosa.

Previamente reconocida como la Mejor Chef Femenina de América Latina en 2017, “Espinosa se ha convertido en una de las más importantes personalidades de Colombia a través de su trabajo arduo y coherente que celebra promoviendo no solo productos y sabores locales colombianos, sino también por destacar el valor de la biodiversidad del país y los aspectos sociales de la gastronomía”, destacaron los organizadores de los premios.

Leonor Espinosa quien se ha convertido en una figura clave en el renacimiento de la comida de Colombia, se mudó y ratificó su restaurante insignia en el exclusivo sector de Chapinero en Bogotá.

La reconocida cheff ha elaborado un menú degustación con el 100% de los ingredientes provenientes del país y cada plato forma parte de la narrativa gastronómica colombiana más amplia basada en la sustentabilidad.

“La experiencia gastronómica está inspirada en el concepto Ciclo-Bioma que se centra en los variados ecosistemas del país y explora las formas en que se pueden utilizar nuevas especies en la cocina”, indicaron desde 'The World’s 50 Best Restaurants 2022'.

William Drew, director de 'The World’s 50 Best Restaurants 2022', mencionó que “Leonor Espinosa se ha convertido en una de las chefs latinoamericanas más icónicas de su generación, defensora de la biodiversidad de su país y su diversidad cultural como ninguna otra”.