Margarita Rosa de Francisco se despide de su columna en El Tiempo

Margarita Rosa de Francisco se despidió de su columna de opinión que tenía hace seis años en el periódico El Tiempo, mediante un mensaje en el que agradeció al exdirector de ese medio, Roberto Pombo, así como a todas las personas que le ofrecieron ese espacio semanal.

En un mensaje divulgado a través de sus redes sociales, de Francisco manifestó que "precisamente por la responsabilidad que me impuso el escribir en un medio tan importante y prestigioso como El Tiempo, me dediqué a informarme con más rigor sobre la realidad de mi propio país".

En este documento, la actriz agrega que "cada vez me resultaba más difícil autocensurar las ganas de confrontarme con ellas", en referencia a una reciente columna titulada 'Dilema Ético', que se publicó en ese periódico, aunque no lo mencionó explícitamente.

Respecto a ello, dijo que "no me siento moralmente superior por haberla escrito. No creo en un mundo dividido entre buenos y malos. No hay uno solo de nosotros que pase el examen de 'bondad': ni los innombrabes ni yo, ni el resto de la humanidad".

También destacó que "un dilema ético es fruto de una reflexión entre el pensamiento y su actuar correspondiente; no es un asunto de verdades absolutas, ni de normas morales, a las cuales desprecio".

Calificó esta situación como "una lucha de valores dentro de uno mismo. Mis preguntas se basaron en investigaciones muy juiciosas de periodistas respetables y consistieron en cuestionar algo bastante más profundo en este caso: mi propia coherencia ante el hecho de no poder seguir escribiendo libremente sobre temas como ese".

Recordó que "así como lo hice al tocar otros muchos (temas) que me inquietaron con la misma intensidad. Aprecié, de todos modos, la elogiosa y elegante respuesta de Luz Ángela".

La decisión se conoce luego que la semana anterior Margarita Rosa de Francisco publicara una columna en la que preguntó, entre otras cosas, "¿cómo no asombrarse con el monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado y que denuncian constantemente sus clientes por las redes?".