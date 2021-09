“No hay ninguna naturaleza política para no invitar a otros autores. Se consideró que ellos ya no necesitaban presentación en sociedad, porque los conocen ya suficientemente y no necesitan presentación en sociedad”, explicó.

Al respecto, añadió que "se quiso aprovechar esta oportunidad para hacer conocer mejor a tantos otros que no son tan conocidos”.

Ramírez recordó “a tantas personas que están detrás de un libro", como editores y correctores, y destacó que en la feria “habrá más de 4.500 obras de autores colombianos”.

La feria, según la Embajada de Colombia en España, acogerá a 37 autores que conversarán con el público sobre sus obras, con la presencia además del chef Juan Manuel Barrientos (Estrella Michelín), coloquios en Casa de América y en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, y un homenaje a festejos tradicionales colombianos como el Carnaval de Barranquilla.