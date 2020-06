Mauricio Silva, escritor y periodista, confirmó que tuvo coronavirus

El escritor y periodista Mauricio Silva confirmó en sus redes sociales que dio positivo para coronavirus, hecho por el cual estuvo seis días hospitalizado.

El autor también precisó que por ahora permanece aislado y con mejores condiciones físicas para poder enfrentar el virus.

Silva escribió que "di positivo para Covid-19, estuve seis días hospitalizado, el virus me causó una gastroenteritis que por fortuna no afectó pulmones, riñones o cerebro, la saqué barata. Hoy estoy aislado y muy bien, creo que me contagié por usar un tapabocas chimbo. ¡Pilas, todas las precauciones!".

Lea además: Papa Francisco, preocupado por víctimas mortales de coronavirus en Latinoamérica

El autor de libros como 'El centurión de la noche', 'La leyenda de los escarabajos', 'Egan, el campeón predestinado', y '¿Quién mató al Joe?', entre otros, también compartió el resultado de la prueba que le fue practicada en la Clínica Reina Sofía de Bogotá, tras el cuestionamiento de una persona en Twitter.

Di positivo para covid-19. Estuve 6 días hospitalizado.



El virus me causó una gastroenteritis que por fortuna no afectó pulmones, riñones o cerebro.



La saqué barata. Hoy estoy aislado y muy bien. Creo que me contagié por usar un tapabocas chimbo.

¡Pilas, todas las precauciones! — Mauricio Silva G. (@msilvaazul) June 8, 2020

De inmediato varias personas expresaron mensajes de apoyo en todas sus redes sociales, deseando pronta recuperación al autor de títulos como 'Enséñame a ser héroe', y 'De Millonarios me enamoré'.

El escritor no reveló más detalles de sus estado de salud o cuidados que deba seguir durante su tiempo de aislamiento.

Le puede interesar: Gobierno de Bolsonaro eliminará el reporte diario de casos de coronavirus en Brasil

De acuerdo con el más reciente reporte del Ministerio de Salud de Colombia, hasta el momento se han registrado 39.236 casos positivos para coronavirus, 1.259 muertes y 15.322 pacientes recuperados. Tan solo en las últimas 24 horas se evidenció la recuperación de 940 personas, así como 1.209 nuevos casos de contagios y 54 fallecidos.

Bogotá con 12.880 casos, Valle del Cauca con 4424, Leticia con 1992, y Cundinamarca con 1227, son las regiones del país que tienen el mayor número de pacientes de coronavirus en Colombia, mientras que a nivel mundial se han identificado 6.835.723 casos confirmados, unas 398.636 muertes y otros 3.116.217 pacientes recuperados especialmente en países como España, Francia y Estados Unidos.