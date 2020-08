'Medio siglo con Borges', lo nuevo de Mario Vargas Llosa

Agosto llega con una gran cantidad de sorpresas a nivel literario que valdría la pena revisar en medio del encierro y la reflexión de la vida, que el ejercicio del encierro conlleva.

Medio siglo con Borges (Alfaguara)

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa recopila artículos, conferencias, reseñas y notas sobre Jorge Luis Borges, el influyente escritor argentino recordado por sus cuentos y ensayos deslumbrantes, así como por su poesía. Vargas Llosa, en este texto editado por Alfaguara, incluye una entrevista que le hizo a Borges, en la que se evidencia parte del complejo pensamiento político del argentino.

"Muchas veces lo he releído y, a diferencia de lo que me ocurre con otros escritores que marcaron mi adolescencia, nunca me decepcionó; al contrario, cada nueva lectura renueva mi entusiasmo y felicidad, revelándome nuevos secretos y sutilezas de ese mundo borgiano tan inusitado en sus temas y tan diáfano y elegante en su expresión", dice Vargas Llosa.

Para qué escribir (Debate)

Otra de las novedades de agosto es 'Para qué escribir', de la periodista María Jimena Duzán. Publicado con el sello Debate, se trata de una selección de los artículos de opinión, entrevistas y crónicas que Duzán ha publicado en la revista Semana. Duzán es una de las periodistas más reconocidas del país. Su anterior libro es 'Santos: paradojas de la paz y el poder', sobre el expresidente Juan Manuel Santos.

Cartas a Antonia (Aguilar)

De otro lado, está 'Cartas a Antonia' (Aguilar), libro inédito del sociólogo bogotano Alfredo Molano, que falleció en octubre de 2019. Esta obra recoge textos y reflexiones para su nieta, así como el diario que llevó el escritor antes de su muerte.

Molano también escribió los libros 'Trochas y fusiles', 'Aguas arriba', 'Desterrados', 'A lomo de mula', 'De Llano Llano' y 'Los años del tropel'.