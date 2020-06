Mejores documentales estadounidenses se estrenarán este mes en Colombia

La Embajada de Estados Unidos anunció que, junto con la red de Centros Colombo Americanos en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, estrenará de forma exclusiva en Colombia varios documentales estadounidenses que hacen parte del programa de diplomacia cultural de ese país, denominado 'American Film Showcase'.

La oficina diplomática indicó que en esta ocasión la muestra aborda temas como la lucha civil, "la resilencia de las nuevas generaciones y el empoderamiento de la mujer, a través de narrativas íntimas y personales, que a su vez exploran una multiplicidad de voces".

Durante este evento virtual, las audiencias de todo el país "tendrán la oportunidad de disfrutar de la octava edición del 'American Film Showcase' en Colombia con las proyecciones de estos documentales y de encuentros exclusivos con sus realizadores, a través de plataformas virtuales".

Asimismo, recordó que "'American Film Showcase' es un programa cultural que difunde documentales galardonados, además de promover espacios de diálogo que muestran la sociedad y cultura estadounidense a través de la visión de cineastas independientes".

Por ejemplo, el primer documental que se podrá ver es 'Breaking Point: The War for Democracy in Ukraine', que contó con la dirección de Mark Jonathan Harris y Oles Sanin.

"Este documental es una mirada íntima a la guerra y la revolución en Ucrania donde la gente común arriesgó sus vidas para crear un país más democrático, equitativo e independiente", indicó la embajada estadounidense.

'Breaking Point' es el retrato dramático e inspirador de personas dispuestas a renunciar a sus vidas privadas y normales para unirse en un esfuerzo colectivo para llevar el estado de derecho y la democracia a su país.

Este programa se realiza en Colombia gracias al respaldo de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos y es producido por la Facultad de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California.

Toda la programación, enlaces de proyecciones y conversatorios se podrá encontrar en las redes sociales y páginas web de los Colombo Americanos de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga.