Mike Bahía y Jason Derulo, entre los estrenos musicales de la semana

Jason Derulo estrena "Take you dancing"

Jason Derulo estrena su nuevo sencillo, 'Take you dancing', disponible en todas las plataformas digitales y servicios de streaming. La canción de inspiración latina, es acompañada con un video oficial para bailar en Tik Tok, que se puede ver en YouTube.



"En estos tiempos, todos necesitamos canciones que nos eleven el espíritu”, dijo Derulo de su último sencillo. “Esperemos que 'Take you dancing' pueda ser la luz en estos días difíciles". Con cerca de 30 millones de seguidores, Jason Derulo se encuentra actualmente entre las 20 mejores personalidades de TikTok.