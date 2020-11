Murió el músico Willie Salcedo por covid-19

El reconocido percusionista Hernando Salcedo Benavides, conocido como Willie Salcedo, murió este jueves a las 3:04 a.m. en Bogotá, en la Clínica Cafam de la calle 93, por complicaciones relacionadas por la covid-19. La noticia fue confirmada por su familia en su cuenta de Facebook.

"Hoy le puedo dar infinitas gracias a Dios por el tiempo que me permitió compartir contigo, por cada momento que pasamos juntos. No hay palabras para describir la falta que me harás", escribió en esa red social Diana Gómez, su esposa.

Salcedo Benavides es oriundo de Corozal, Sucre. Tiene un gran reconocimiento en la salsa y la música tropical. Hijo del director de orquesta Pedro Salcedo, Willie fundó su propia agrupación en 1974. En 1978 grabó su primer LP, 'La salsa de Willie'.