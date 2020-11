Nancy Risol, la indígena ecuatoriana que conquistó YouTube

En redes sociales no parece existir una fórmula o método para triunfar. Pues aunque existen cursos, conferencias, libros y seminarios sobre el tema, las personas que logran conseguir millones de seguidores generalmente son seres humanos auténticos, del común, con una gran pasión que logra conectar con un enorme público.

Al menos así lo demuestra en cada video Nancy Risol, una youtuber indígena de la comunidad Saraguro, etnia milenaria del Ecuador, que se hizo famosa por sus divertidos videos en YouTube, en donde ya cuenta con más de dos millones de suscriptores.

Y es que es su espontaneidad y su burla lo que le permitió triunfar en esa plataforma, pues Nancy Risol se viste con su ropa de indígena, habla con fluidez de los temas de tendencias, de memes, y otros temas de actualidad que combina en un monólogo donde se burla hasta de las mismas tradiciones indígenas.

"Yo no sabía nada de las redes sociales. Me acuerdo que vi a un chico en YouTube y dije 'Wow, ¿cualquiera puede ser youtuber?', entonces me puse a pensar que nadie me conoce y empecé con Facebook y luego subí mi primer video por el mes de julio (2019) y tuve buena acogida desde mi primer video", aseguró la influencer en uno de sus contenidos publicados.

Gracias a su éxito la joven ya recibió el botón de plata en dicha plataforma cuando completó los 100.000 suscriptores.

Su último video titulado "Fui al gimnasio por que me dicen que estoy gorda" completó 5.8 millones de reproducciones en Facebook, lo que demuestra una vigencia en redes que para cualquiera resultaría envidiable.